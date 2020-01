Česká herečka naštvala Slovákov: Nakydala na Bratislavu, ľudia zúria... Zbaľ si lepeňák a choď do Prahy!

BRATISLAVA - Česká herečka Anna Kadeřávková (22) si poriadne pohnevala fanúšikov. A to hlavne tých slovenských. Po veľmi nevydarenom porovnaní slovenskej a českej metropoly si vyslúžila spŕšku kritiky.

Mladá herečka je síce z Prahy, no prednedávnom sa rozhodla presťahovať na Slovensko. Urobila tak kvôli láske. Počas natáčania filmu Šťastný Nový rok si totiž padli do oka so slovenským raperom Strapom.

Herečka najskôr za svojim priateľom cestovala, no vzdialenosť, ktorá ich delila, sa jej zdala priveľká. So Strapom sa preto usídlili v našom hlavnom meste. A práve na Bratislavu sa Anna posťažovala na svojom Instagrame.

Anna Kadeřávková svojim príspevkom poriadne nahnevala niektorých Slovákov. Zdroj: Instagram A.K.

„Nechápte ma zle, ale ako Pražáčka som zvyknutá na istý štandard veľkomesta,” vysvetľuje brunetka a vymenúva, čo ju škrie najviac. „Po 22:00 tu nikde (až na jedny MINI potraviny) nekúpite nič. Žiadne nonstop Tesco alebo večierky. Nefunguje tu ani donášková služba Rohlík.cz. Na celú Bratislavu sú dve KFC,” rozčuľuje sa.

Anne tiež chýbajú bujaré večierky, na ktoré je zvyknutá z Prahy. Pozastavuje sa tiež nad tým, že v noci nefungujú niektoré semafory a tiež nevie prehryznúť, že v kinách nie je popkorn s príchuťou šunka-syr.

Anne Kadeřávkovej chýba v kine šunkovo-syrový popcorn. Zdroj: Instagram A.K.

Zdá sa, že to, čo herečka pravdepodobne považovala za vtipný spôsob, ako od svojich fanúšikov získať tipy na zaujímavé miesta v našom hlavnom meste, ľudia vidia inak. Na krásku sa zvalila vlna kritiky. Samozrejme, ozvali sa aj Slováci. „Tak ako Slovenka ti po prečítaní tohto postu odporúčam navštíviť vlakovú stanicu a kúpiť si jednosmerný lístok do Prahy!” ozvala sa jedna z hrdých Sloveniek. „Prosím, zbaľ si sandále, ponožky, lepeňák a choď do Prahy,” neľútostne vypoklonkovala filmovú hviezdičku.

Anna Kadeřávková sa do Bratislavy odsťahovala kvôli svojmu partnerovi, raperovi Strapovi. Zdroj: Peter Frolo

Za herečku sa však postavili jej fanúšikovia, ktorí príspevok pochopili s trochu väčším nadhľadom a poslali jej aj zopár tipov, kam by sa nabudúce mala vybrať. Snáď to kráske pomôže zahnať nudu a hlad.