Problémový spevák z Luneticu nadobro skončil: Neprišiel na koncert, skupine došla trpezlivosť!

Deväťdesiate roky patrili skupine Lunetic. Minimálne na Slovensku a v Čechách sa zo štvorice chalanov išli baby zblázniť. Preto z fanúšičiek priam sršalo nadšenie, keď ohlásili turné k dvadsiatemu výročiu od ich založenia a koncertov sa mal zúčastniť aj Martin Kocián.

Skupina Lunetic patrila v deväťdesiatych rokoch k najobľúbenejším chlapčenským skupinám. Zdroj: Instagram Lunetic

Ten v minulosti prepadol drogám, bol zapletený do krádeží či násilia. Nie je to tak dávno, čo sa však rozhodol, že sa polepší, a tak ho aj chalani z Luneticu vzali na milosť. Jediná podmienka bola – žiadne excesy. Spevák sa statočne držal. Až doteraz. Svojim kolegom spôsobil nemalé trápenia.

Na posledný koncert, ktorý mala skupina odohrať, totiž nedorazil. Ak čakáte z jeho strany ospravedlnenie ostatným členom, budete sklamaní. „O Martinovi už niekoľko dní vôbec nič nevieme. Neberie telefóny a ani jeho maminka netuší, kde je. Údajne mal vyraziť do Prahy. Na posledné vystúpenie ale nedorazil,“ prezradil pre český web extra.cz manažér Zdeněk Obhlídal.

A to bola posledná kvapka v pohári trpezlivosti zvyšných hudobníkov. Rozhodli sa preto, že s Martinom už nechcú nič mať a svoju šancu jednoducho premrhal. „Jediné ospravedlnenie súčasného správania by asi bolo iba to, keby priniesol potvrdenie, že ležal v nemocnici v kóme,“ vyjadril sa manažér. Týmto Kocián definitívne skončil. A to, kde sa posledné dni túla, ukáže zrejme až čas.

Chalanom z Luneticu už došla s excesmi Martina Kociána trpezlivosť. Zdroj: Instagram Lunetic