Tragický KONIEC českej kapely: Koncerty rušia na poslednú chvíľu... Závislý spevák to nezvládol!

PRAHA - Začiatkom januára verejnosť vystrašili zábery Víta Starého (30) zo skupiny Mandrage - český spevák na nich vyzeral naozaj hrôzostrašne. Viacerí začali hneď špekulovať, že za svoj biedny vzhľad vďačí drogám, no skupina napriek tomu chystala turné. To na poslednú chvíľu museli zrušiť... A končia aj s celou kapelou!

Frontman skupiny Mandrage už dlhšie nevyzeral najlepšie, nikto však netušil, čo sa s mladým spevákom deje. Až zábery zo silvestrovského programu televízie Prima rozprúdili špekulácie, že za to môžu drogy. Tejto informácii nahrával aj fakt, že kapela si po februárovom turné plánovala dať na nejaký čas pauzu - a ako dôvod uviedli osobné problémy Víta Starého.

V minulosti sa pritom v súvislosti so spevákom výrazne skloňovalo slovo drogy - s tým spojenú podlomenú psychiku si neskôr vyspieval v pesničke Apolinář. A démon ho, zdá sa, dobehol aj tentokrát a v plnej sile. Pár dní pred chystaným turné sa spevák prestal ozývať kolegom z kapely, a tak hudobníkom nezostávalo nič iné, ako turné zrušiť.

Vít Starý svojim výzorom desil fanúšikov. Zdroj: FTV Prima

„Bohužiaľ, nemáme inú možnosť, ako oznámiť, že s výnimkou koncertu v pražskom Foru Karlín rušíme celé nadchádzajúce turné Dlouhej únor,“ šokovali svojich fanúšikov Mandrage. Hudobníci vraj do poslednej chvíle verili, že ťažké obdobie zvládnu a zo scény odídu s čistým štítom.

Frontman kapely však začal situáciu komplikovať. „Napriek tomu, že sme sa všetci snažili, aby sa Vít dal dokopy, napriek tomu, že sme minulý týždeň začali všetci skúšať, napriek Vítovmu zdanlivo znovu nadobudnutému elánu, napriek všetkým dohodám. Vít s nami pred dvomi dňami opäť prakticky prerušil komunikáciu, v jednej z mála SMS, ktoré nám poslal, napísal, že chce turné zrušiť. A tak sa nedá nič robiť,“ informovali členovia skupiny.

Sobotné vystúpenie už na poslednú chvíľu rušiť nechceli, preto sa rozhodli poprosiť o pomoc svojich kamarátov z hudobnej brandže. „Rozlúčime sa s vami v sobotu vo Fóre Karlín. Voláme našim kamarátom spevákom, producentom, všetkým, ktorých máme radi a pozveme ich, aby nám pomohli pochovať našu kapelu,“ písalo sa v ozname.

Napriek tomu, že Vít v podstate pochoval úspešnú kapelu, kolegovia sa na neho nehnevajú a dokonca mu venovali poďakovanie: „Ďakujeme aj Vítovi za všetko, nebyť teba, táto kapela by ani nevznikla a nikto z nás by dnes nebol taký, aký je. Možno to vážne ešte môže byť dobré. Myslíme na teba.“