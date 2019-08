Petra Polnišová prezradila pikantné tajomstvo: TOTO by v sexe nedokázala!

BRATISLAVA - Povedala to úplne na rovinu! Už pred niekoľkými týždňami vznikla medzi Petrou Polnišovou (43) a komičkou Evelyn (29) zaujímavá spolupráca. Nahrávajú spolu podcast Jau, to bolelo, kde bez obalu a pozlátka otvorene rozoberajú bežné ženské problémy. Tentokrát sa rozprávali na tému "priatelia s benefitmi" a Petra priznala, ako to v súkromí vníma ona.

Kamarátsky vzťah s výhodami je v dnešnej dobe medzi mladými ľuďmi relatívne bežnou záležitosťou, málokto však o ňom hovorí otvorene. „Skomplikuje sa to, pretože takmer vždy to skončí tak, že jeden to nedá, nevie mať odstup a začne mať city,“ začala opisovať svoj postoj Evelyn s tým, že na rovinu povedala aj to, že ona sama má s takýmto vzťahom osobnú skúsenosť.

Ničím podobným si ale zjavne neprešla jej kolegyňa Petra. Dôvod je jednoduchý. „Ja si myslím, že toto je ťažká vec. Keď máte niekoho rád, ste kamoši a začnete sa intímne stýkať... Ja mám skúsenosť, že chlapi sa na to vedia pozrieť tak, že ide iba o súlož. O nič viac. Lebo všetci chalani, ktorých poznám, hovoria, že chlap to dokáže oddeliť. Pomilovať ženu a nemať k nej citový vzťah,“ vyjadrila sa v podcaste.

Petra Polnišová si vraj nevie predstaviť, že by mohla mať sex bez toho, aby k dotyčnému niečo cítila. Zdroj: Jan Zemiar

Do intímneho kontaktu by vraj nedokázala ísť len tak. „Ja som so sexom mala potrebu mať citové naviazanie. Už či to bol kamoš, priateľ alebo čokoľvek, citové naviazanie tam u mňa vždy prebehlo. No a keď prebehne citové naviazanie, asi sa končí kapitola kamaráti s výhodami. Lebo tam sú nejaké pravidlá a ja by som ich asi okamžite prekročila,“ dodala a naznačila, že na neosobné skotačenie skrátka stavaná nie je.

Petra a Evelyn vo svojich podcastoch debatujú o bežných ženských problémoch, nevyhýbajú sa ani pikantným témam. Zdroj: Instagram Evelyn

Ďalším problémom by pre ňu vraj bola úprimná debata o citoch. „Som presvedčená, že by som mala strach povedať o mojej citovej viazanosti. Uvidela by som, ako by sa to vyvrbilo, ale som presvedčená, že viem, ako by to dopadlo. Že by som plakala večer do vankúša, že ako to, že on to nechápe, že som žena hodná zamilovania a on ma iba chce bohapusto prášiť ako takú duchnu,“ uzavrela so smiechom.

Evelyn takéto situácie naopak zvláda relatívne v pohode. „Som človek, ktorý dokáže mať kamoša s benefitmi, ale keď k nemu nemám citovú väzbu, tak ma to viac než 3 – 4-krát nebaví a vždy to tam skončí,” priznala blondínka.