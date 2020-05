Stretnutie Petry Polnišovej s neznámym mužom skončilo trapasom: Kvôli nej prišiel o zuby!

Komičky Evelyn Kramerová a Petra Polnišová už nejaký ten piatok ľudí tešia svojím podcastom Jauuu, PS: to bolelo. Práve tam dvojica vtipkárok rieši rozličné problémy, ktoré trápia ženy i mužov. A prišlo aj na zoznamky a zoznamovanie sa s mužmi. Na jednu z takýchto chvíľ si zaspomínala aj predstaviteľka Eriky z Hornej Dolnej. Počas toho, ako sa chcel jeden muž s ňou zrejme zoznámiť a zložiť jej kompliment, prišiel o zuby.

„Jeden z najkrajších zoznamovacích zážitkov, aké som absolvovala bolo, že som bola vo Francúzsku a som išla na kúpalisko. Teda aj s mojou rodinou, mojimi deťmi a som si tak na chvíľu chcela oddýchnuť od detí. Som povedala, zostaňte tu v parku, ja si idem zaplávať. Tak diva sa ponorila do bazéna, nasadila si svoje plavecké okuliare. A zrazu okolo mňa začal plávať, najprv som si myslela, že je to žralok, ale kde by sa v bazéne našiel žralok, taký pán. Taká ta čuprina vlasov, ktorá krúži okolo teba,“ začala rozprávať Petra.

Evelyn ju v jej rozprávaní podporila sebe vlastným spôsobom. „Čuprina umelo nafarbených vlasov. To už nie je naozaj čierna tridsať rokov, ujo,“ zavtipkovala markizácka moderátorka. Nato tmavovláska pokračovala. To, že takto odfarbené vlasy sa nehodia, nemala odvahu francúzskemu mužovi povedať. Čo keby ju náhodou zle pochopil. Musela však prestať plávať, pretože pán jej zablokoval cestu.

Petra Polnišová zažila skutočne bizarný moment na kúpalisku. Zdroj: TV MARKÍZA

„Škoda, že ma nevidíte. Lebo to bol taký, že držíš tu hlavu zafarbenú nad tou vodou a ako taký páv tam plávaš. Že uvidel nádherného slovenského vorvaňa a okamžite išiel po tom. A pán zrazu začal na mňa veľmi intenzívne komunikovať a hovoriť mi, že som krásna a či som tu sama. A ako tak proste komunikoval, tak zrazu sa mu vyšmykli jeho falošné zuby z huby a padli mu tie zuby do bazéna. A teraz vo mne matka Tereza: Mám mu ich pomôcť hľadať? Ale zvíťazilo moje dôstojné ja, ktoré si povedalo, že ďakujem a tvárila som sa, že zuby som nevidela,“ opísala situáciu Polnišová, čím rozosmiala svoju kamarátku.

„Tváriť sa, že nevidíš, keď niekomu vypadnú zuby z huby, je na Oscara,“ bavila sa na herečke Evelyn. Tú však rodáčka z Bratislavy uzemnila, že celý príbeh má ešte svoje pokračovanie. Ak sa dovtedy Petra necítila trápne, prišlo to po tom. Hoci sa snažila zachovať si svoju tvár a nedať najavo, že výpadok zubov videla, dôchodca to zaklincoval. „On začal tie zuby vášnivo loviť ako taký lachtan svoju rybu a stále sa tváril nonšalantne a s tou chlórovou vodou si ich okamžitým úchmatom vrazil do huby a ešte stihol blysnúť veľký umelý úsmev na mňa, že v podstate mi ukázal, že vie si poradiť so životom,“ uzavrela Peťa. Nuž, herečka to ustála ešte s chladnou hlavou, mnohí by totiž vybuchli do smiechu ako sopka.

Kvôli Petrinmu šarmu prišiel postarší muž o svoje zuby. Zdroj: twitter.com/Časopis Zdravie ‏