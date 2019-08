Moderátor Junior priznáva: Záľuba jeho dcéry (6) začína byť problém... Musí sa veľmi premáhať!

Junior sa aktuálne opäť objavuje na obrazovkách televízie JOJ v obľúbenej šou Moja mama varí lepšie ako tvoja. Varenie má rodák zo Sniny na programe takmer každý deň. Nielen v práci, ale aj doma. Zásteru si oblieka aj on, nie iba manželka Antónia. A k motaniu sa v kuchyni začína inklinovať už aj ich dcérka Saška.

A práve to robí Milanovi občas vrásky na čele, pretože hoci má len 6 rokov, už sa dostala do štádia, kedy skúša variť skutočne a tatinko musí už aj ochutnávať.priznal pre topky.sk moderátor.

Juniorova dcérka Saška začína byť v kuchyni varená-pečená. Zdroj: FOTO: Instagram M.Z.

Napriek tomu, že dcérka sa zatiaľ v kuchyni tak trochu hľadá a jej experimenty musí testovať, jojkára to teší. Momentálne sa snaží Saške pomáhať mamina a diktuje jej, čo má robiť, čo s čím zmiešať. „To máme také obdobie, že sme všetci ok, nemusíme upratovať, lebo to potom je veľké upratovanie – múka je všade, vajíčko tečie všade a malá si to skúša,“ hovorí o svojej dcérke Junior. Saška mala dokonca už aj iniciatívu urobiť rodičom raňajky. „Skúša to. Mňa teší to, že to berie tak, že je to prirodzená vec, že sa doma varieva,“ teší sa z postoja malej.

Ani Junior však nebol v kuchyni vždy expert a aj jemu sem-tam čosi prihorelo. Ako to vyriešil? Dozviete sa vo videorozhovore vyššie a zistíte tiež, ako majú s manželkou podelené varenie, aj čo-to zo šou. Nenechajte si ujsť ani priložený rozhovor so špecialistami zo šou Moja mama varí lepšie ako tvoja, ktorí už nejaký ten piatok spolupracujú na relácii s Juniorom.