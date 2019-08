Tá je ale rozkošná! Markizácka kráska konečne ukázala dcérku... Skrývala ju takmer rok!

Aj napriek tomu, že Gabika sa pravidelne objavovala na rôznych spoločenských akciách a aktívna je aj na sociálnych sieťach, svoj maličký poklad ešte nikde neukázala. Výnimkou bolo len pár záberov, ktoré občas zverejnil pyšný otecko. Marcinková si s 10-mesačnou Emkou radšej užívala spoločné chvíle v súkromí a na rozdiel od mnohých celebritných mamičiek nepridávala jednu fotku za druhou. Zlom prišiel až na nedávnej športovej udalosti.

Gabika prišla do cieľa podporiť bežcov podujatia od Tatier k Dunaju, keďže je jeho ambasádorkou, no a čo bolo naozajstným prekvapením, prvýkrát so sebou na verejnosť priviedla aj malú Emu. Dievčatko bolo najprv v kočíku, neskôr si ho sympatická mamina vzala do náručia a rozdávala úsmevy na všetky strany.

Rozkošnou dcérkou sa pred niekoľkými týždňami pochválil aj hrdý otecko Martin Mihalčín. Zdroj: FOTO: Instagram M.M. ​

Herečke k cti slúži aj to, že neprišla vyobliekaná a nalíčená ako na prehliadkové mólo a ukázala, že v súkromí je aj ona úplne bežnou ženou, ktorej prioritou je láskavá starostlivosť o jej dieťa. A hoci líčidlá nechala doma na poličke, vlasy stiahla do drdola a oblečené mala bežné športové tielko, na kráse jej to nijako neubralo. Práve naopak. S rozkošnou dcérkou vyzerali úžasne a je jasné, že baby sú skrátka dokonalá dvojka.