Staré FOTO moderátora Juniora: Uff, takto si vážne vyzeral?!

BRATISLAVA - Milan Junior Zimnýkoval sa stal známym ako moderátor Fun Rádia. V týchto dňoch sa podelil o zábery z čias, keď s Marcelom Forgáčom začínali vysielať svoju popoludňajšiu šou. V tom čase ešte pred kamerami nehviezdili a... No, ten imidž tomu aj zodpovedá.

Už niekoľko rokov je Milan Junior Zimnýkoval súčasťou televízie Joj. Moderoval šou Česko Slovensko má talent aj Take me out, vidieť ho v Nikto nie je dokonalý aj v Moja mama varí lepšie ako tvoja.

Odkedy sa objavuje na obrazovkách, prešiel istou zmenou. Schudol, no aj jeho imidž je podstatne iný... oveľa upravenejší. Jasne je to vidieť na záberoch, ktoré zverejnil v týchto dňoch na sieti Instagram. Snímky podľa popisu pochádzajú z roku 2009 a to je čas, keď s Marcelom Forgáčom začínali vysielať svoju popoludňajšiu šou.

Zdroj: Instagram MZ

„Píše sa rok 2009 a ja som rád, ako krásne starnem,” napísal Junior a naozaj mu treba dať za pravdu, že pribúdajúce roky mu jedine prospeli. Veď posúďte sami...