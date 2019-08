Nečakané odhalenie: Slovenská herečka iba v bielizni, Vojtek úplne holý!

Delukse. To je názov novinky, ktorá sa už na jeseň dostane na naše televízne obrazovky. Jojka si dala na obsadení záležať, a tak sa môžeme tešiť napríklad na Zuzanu Fialovú, Alexandra Bártu, Gabiku Marcinkovú či Ivana Vojteka. Okrem nich sa v jednotlivých epizódach predstaví množstvo ďalších obľúbených hercov i známych tvárí.

Seriál divákov zavedie do prostredia luxusného hotela, ktorého zamestnanci sa všemožne snažia dopriať svojim hosťom len to najlepšie. Ako to už ale býva, nie všetko sa vydarí a o zábavné situácie preto nebude núdza.

Zdroj: TV JOJ

Popri humorných scénach však, zdá sa, nebudú chýbať ani šteklivé zábery. V upútavke, ktorú už televízia zverejnila, nechýba horúci pohľad na herečku Dominiku Žiaranovú iba v bielizni, či záber na úplne nahého Ivana Vojteka v kúpeľni.

Zdroj: TV JOJ

Zdroj: TV JOJ ​

Akými ďalšími situáciami ešte seriál prekvapí, to sa dozvieme už v septembri, keď projekt odštartuje. Uvidíme, či si nová "oddychovka" získa aj priazeň divákov.