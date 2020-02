Vážny úraz v divadle: Herec Alexander Bárta skončil v nemocnici... Prasknutý krížový stavec!

Na nepríjemné chvíle plné bolesti si Alexander Bárta zaspomínal pre web markiza.sk. V novom seriáli modro-žltej televízie s názvom Červené pásky totiž herec stvárni postavu otca jedného z hlavných hrdinov, ktorí v nemocnici budú bojovať o svoj život.

Sám má pritom nie práve najlepšie spomienky na nemocnicu. Ako vysokoškolák v nej totiž pobudol takmer mesiac. Mohlo za to zranenie, ktoré si spôsobil počas skúšania v divadle. Padol tak nešťastne, že si poškodil stavec.

„Ja som mal jeden úraz, vážnejší úraz, ktorý sa mi stal na vysokej škole a praskol mi prvý krížový stavec pri takom páde, zhodou okolností v divadle ako študentovi. A zostal som zrazu v nemocnici na 3,5 týždňa, takže mám nejaké skúsenosti s nemocnicou. Nie je to nič príjemné,“ zaspomínal si Bárta.

„Musím povedať, že to bola veľmi zvláštna etapa v mojom živote, lebo zrazu sa vám úplne zmení všetko. Nehovoriac o tom, že keď si človek začne uvedomovať, čo sa všetko mohlo stať a mohlo to dopadnúť ešte horšie, tak o to viac si začne vážiť niektoré veci, takže na jednej strane rád spomínam na to obdobie, ale už by som bol veľmi nerád, keby sa to zopakovalo,“ dodal.