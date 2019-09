Na slovenského herca vytiahli FOTO z mladosti: Čože, veď vyzerá ako z Fanthagiro!

BRATISLAVA - Toto že je naozaj on? Alexander Bárta (43) je miláčikom mnohých slovenských žien. Ich srdce si získal najmä vďaka postave Milana Kordiaka v jojkárskom Paneláku a niet sa čomu čudovať, nakoľko herec je naozaj fešák s obrovskou charizmou. Najnovšie sa však objavila fotka z jeho minulosti a... Dámy, páčil by sa vám aj takto?!

Zabudnite na seriálového mafiána s upravenou briadkou a krátkym zostrihom a predstavte si rebela s dlhým három. I keď to asi nebude jednoduché, pred rokmi to tak predsa len bolo. Alexander Bárta a jeho partnerka Henrieta Mičkovicová sa objavili v novej jojkárskej šou Čau Lujza, kde prezradili niekoľko pikošiek zo svojho života, bonzovala na nich aj ich spoločná dcéra Ester.

Alexander Bárta a Henrieta Mičkovicová boli hoštami šou Čau Lujza. Zdroj: TV JOJ

To však ani zďaleka nie je všetko. Zrejme najprekvapujúcejšia chvíľa prišla v momente, keď sa na obrazovke objavila Ňusiho fotografia z čias dávno minulých. „Vyrastal som na tvrdej hudbe, kedysi som mal kapelu a dlhé vlasy. Také háro by som si aj teraz mohol nechať,” vyjadril sa Bárta, keď ukázal čiernobiely záber s bujnou hrivou.

Alexander Bárta mal kedysi takéto dlhé vlasy a hrával v rockovej kapele. Zdroj: TV JOJ

Na spomínanej snímke vďaka tmavým očiam, uhrančivému pohľadu a účesu nápadne pripomína Tarabasa z rozprávky Fanthagiro. Treba však uznať, že aj takto mu to skutočne pristalo, no a keď sa pridá hra na basovú gitaru a hudobná kariéra, je celkom isté, že Bárta musel byť lámač ženských sŕdc aj predtým, než sa stal známym hercom. No čo, dámy. Dali by ste si povedať?