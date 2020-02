Ivan Tásler po rozvode: Konečne prehovoril o novom vzťahu!

Anna Onderková ohlásila prostredníctvom sociálnej siete v auguste, že s Ivanom Táslerom viac nie sú pár, hoci ich ešte spájalo rovnaké priezvisko. „Už nejaký čas netvoríme pár a nežijeme spolu. Je nám ľúto a berieme ako veľké osobné zlyhanie, že sa nám ani napriek veľkej snahe nepodarilo naše manželstvo zachrániť a prekonať dlhodobú partnerskú krízu, ktorou prechádzalo,“ vyjadrila sa ešte v lete Anička, ktorá však dodala, že medzi nimi ostal priateľský vzťah.

O rozpade manželstva s Ivanom Táslerom informovala v auguste minulého roka Anička. Zdroj: Instagram A.T.

Tesne pred vyhlásením bývalej pani Táslerovej sa objavili fotografie lídra obľúbenej kapely IMT Smile s brunetkou, ktorá je od neho o 15 rokov mladšia. To bolo zrejme popudom, prečo Anička prehovorila. Iskra mala medzi spevákom a Denisou preskočiť počas svadby Jána Ďurovčíka a Barbory Ďurovčíkovej, donedávna ešte Hlinkovej, ktorá bola v júni minulého roka.

Napokon sa dohady o tom, či tvoria pár potvrdili, keď Denisa zverejnila prvú spoločnú fotografiu. A hoci sa už v januári objavili spolu na spoločenskej akcii v Tatrách, Ivan Tásler sa odmietal akokoľvek vyjadrovať k svojmu vzťahu. Až doteraz. Pre markizácku Smotánku urobil napokon výnimku. „Sme šťastní. Je to také veľmi pekné celé. Veľmi pekné od prvej sekundy, čo je vlastne najkrásnejšie, najvzácnejšie na tom,“ vyjadril sa spevák, ktorému počas rozprávania doslova žiarili oči.

Vyvrátil aj informácie o tom, že by mal Aničku s Denisou podvádzať. Koniec koncov, aj milovníčka cestovania sa vyjadrila, že už dlhšie nie sú spolu a prechádzali krízou. „Chceli zo mňa urobiť nejakého podvádzača. Situácia bola úplne iná. Ja sa teším, som hrdý na to, že od prvej sekundy to bola čistá láska. A to som... Neviem či zažil niekedy,“ opísal to, čo prežíva momentálne s Denisou. A za pravdu mu dáva aj mladá kráska, ktorá zdieľala niekoľko spoločných fotografií. Síce sú popisy stručné, no o to výstižnejšie. Pri spoločných fotkách svietia slová ako šťastie, najpyšnejšia či silvester s emotikonom srdiečka.