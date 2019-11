Táslerova manželka po rozchode prekvapila: Pieseň pre Ivana!

Ide o titulnú pieseň k filmu Príliš osobná známosť, ktorý bol nakrútený na predlohe knihy slovenskej spisovateľky Evity Twardzik Urbaníkovej, ktorú zadala spisovateľka práve lídrovi skupiny IMT Smile.

O text k piesni sa prekvapivo postarala práve manželka Ivana Táslera, Anna Tásler Onderková. Tá len v auguste prostredníctvom sociálnej siete priznala, že sa so spevákom po sedemročnom manželstve spoločne dohodli na rozchode. Nová pieseň je však o láske, a Tásler pri rozhodovaní o tom, kto by mal byť autorom jej textu, bez váhania oslovil práve Aničku.

Tásler s manželkou v lete priznali rozpad ich vzťahu. Zdroj: Instagram A.T.

„Aj napriek tomu, že sme v tom čase boli s Ankou už rozídení, mal som silný pocit, že to musí napísať ona," priznal Tásler pre čas.sk. Jeho polovička pritom už v minulosti napísala text k ďalšej úspešnej piesni IMT Smile, Viac. A spokojná je aj spomínaná autorka bestsellerov o láske. „Veľa sme sa s Ivanom rozprávali nielen o filme, ale aj o našich predstavách, aká by filmová skladba mala byť, a som nadšená, že sa mu to do bodky podarilo naplniť,“ pochvaľuje si Urbaníková.

Titulnú pieseň k novému filmu na pedlohe knihy Evity Urbaníkovej naspievali IMT Smile s Nikol Štíbrovou. Zdroj: Stanka Topoľská

Pieseň je však výnimočná hneď dvakrát. Okrem toho, že text nevzišiel z pera profi textára, o spev sa spoločne s Tálesrom postarala nespeváčka. Ide o českú moderátorku a herečku Nikol Štíbrovú, ktorú Ivan objavil na sociálnej sieti. „Páčilo sa mi, s akým citom spieva, ako cíti hudbu bez toho, aby bola speváčka. A tak som ju oslovil cez Instagram,“ prezradil.

Nikol Štíbrovú ponuka od Ivana Táslera veľmi prekvapila. Zdroj: Martin Suchánek

Moderátorka si sprvu myslela, že ide o žart, presvedčil ju až telefonát. „Pre mňa sú to páni hudobníci, a na začiatku som si myslela, či si Ivan nerobí srandu. Vôbec som netušila, že ma IMT SMILE sledujú na Instagrame. Potom mi ale zazvonilo slovenské číslo a bol to Ivan."

Pieseň má na ibternete už viac než 130-tisíc vzhliadnutí. Zdroj: Stanka Topoľská

Pieseň už má na internete viac ako 130-tisíc zhliadnutí a na film sa fanúšikovia evitoviek môžu tešiť už začiatkom budúceho roka.