Jasmina a Rytmus sa stali rodičmi: Detaily ich veľkého dňa a.... Aha, aký darček priniesol hrdý tatko!

BRATISLAVA - Po deviatich mesiacoch tehotenstva sa dočkali najkrajšieho dňa v ich životoch! V piatok okolo obeda sa z Jasminy Vrbovskej (30) a Patrika Rytmusa Vrbovského (42) stali novopečení rodičia. Balkánska kráska na svet priviedla ich spoločného synčeka Sanela. No a my vám prinášame ďalšie detaily!

V ranných hodinách sa dvojica spoločne dostavila do súkromného sanatória vo vilovej štvrti v Bratislave. Tam svoje ratolesti porodilo už niekoľko známych mamičiek zo slovenského šoubiznisu, no a výnimkou napokon nebola ani Jasmina. Podľa našich informácií však do pôrodnice „neutekali“ v poslednej chvíli. Moderátorka totiž absolvovala plánovanú sekciu, malý Sanel teda na svet prišiel cisárskym rezom.

Šťastný ocko ukázal svojho synčeka aj fanúšikom na sociálnej sieti. Zdroj: Instagram P.V.

Prvé správy o tom, že manželia Vrbovskí sa dočkali svojho vytúženého chlapčeka, sme dostali okolo 13:00. Približne o trištvrte hodiny sa fotografiou svojho drobca na Instagrame pochválil aj známy raper. „Čakal som na teba celý život, v mojom podvedomí som ťa nosil každý deň,“ zneli jeho prvé slová verejne adresované synčekovi, ktoré už použil aj vo svojej poslednej skladbe Sanel, venovanej práve dieťatku.

Jasminu prišla do pôrodnice podporiť aj jej sestra Alexandra. Zdroj: Instagram A.A.

O chvíľku neskôr sa na sociálnej sieti s bábätkom ukázala aj statočná mamina. Tá so svojimi fanúšikmi komunikovala a diskutovala počas celého tehotenstva, rozhodla sa preto zverejniť pomerne intímnejšiu snímku. „Toto nemôžem a nechcem s vami neprecítiť. SOM MAMA! Sanel je s nami. A aké to je? Keď to budem vedieť vyjadriť slovami, určite vám o tom poviem, zatiaľ sa to nedá. Bože, ďakujeme,“ napísala rozcítená Jasmina. Tej bola, mimochodom, obrovskou oporou aj jej sestra Alexandra, ktorá bola v pôrodnici po jej boku.

Keď Rytmus vychádzal zo sanatória, bol takýto vysmiaty. Zdroj: Vlado Benko

Približne okolo tretej sa potom jej manžel pobral z kliniky s tým, že sa ide najesť. Vyžarovalo z neho absolútne šťastie a na tvári mal obrovský úsmev, čomu sa zrejme nebude nikto čudovať. Neskôr však bolo úplne jasné, že nešiel iba zahnať hlad. Za svojou milovanou polovičkou sa totiž neskôr vrátil aj s nádhernou veľkou kyticou žlto-bielych ruží, ktoré, čo si budeme hovoriť, si bez debaty od svojho chlapa po pôrode a tehotenstve zaslúži každá žena. Šťastným čerstvým rodičom srdečne gratulujeme a Sanelovi prajeme najmä veľa, veľa zdravia!

Rytmus sa za Jasminou vrátil aj s veľkou kyticou ruží. Zdroj: Vlado Benko