Tajné zásnuby Ďurianovej ex: Tretia svadba ešte tento rok!

PRAHA/HAWAI - Bývalý manžel Marianny Ďurianovej, český moderátor Libor Bouček (38), má dôvod na úsmev. Opäť totiž vhupne do manželského zväzku. Áno mu povedala jeho partnerka a finalistka českej súťaže krásy Gabriela Bendová (27).

Moderátor zbalil svoju nastávajúcu pred piatimi rokmi na ďalekom Mauríciu, kde sa finalistky miss pripravovali na české finále. Odvtedy tvoria nerozlučný pár a Bouček sa rozhodol, že je znovu pripravený spečatiť vzťah aj oficiálne. Kúpil teda prsteň a na romantické zásnuby si zvolil exotický Hawai.

Zdroj: Instagram G.B.

Veci však nešli úplne podľa jeho predstáv. „Mal som naplánovaných niekoľko variantov, ale vždy mi do toho niečo prišlo. Stále som Gabi vodil na dopredu vybrané miesta s prsteňom vo vrecku a fľašou šampanského v batohu, ale stále to nebolo ono,” posťažoval sa pre český Blesk. Nakoniec sa mu však podarilo nájsť miesto, kde boli konečne sami a moderátor sa tak konečne odhodlal položiť dôležitú otázku.

Zdroj: Instagram G.B.

Prekvapená Gabriela súhlasila, a tak dvojicu čoskoro čaká svadba. Tú by chceli stihnúť ešte tento rok, pravdepodobne na jeseň. Na detaily je dvojica zatiaľ skúpa, no vyzerá to, že samotnú svadbu sa tajiť nechystajú.

Zdroj: Instagram G.B.

Zatiaľ čo pre mladučkú Gabrielu ide o prvú svadbu, český moderátor ide do chomúta už po tretí krát. V roku 2006 sa oženil so slovenskou moderátorkou Mariannou Ďurianovou. Manželstvo však vydržalo len pár mesiacov, keď dvojica ešte v ten istý rok požiadala o rozvod. O tri roky neskôr skúšal nájsť šťastie po boku tenistky a právničky Jany Hlaváčkovej. Aj toto manželstvo však po pár rokoch stroskotalo.

Snáď bude v Boučkovom prípade platiť porekadlo „Do tretice všetko dobré”.