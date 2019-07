Slávna speváčka je opäť tehotná: Oznámila to TOUTO fotkou!

NEW YORK - Americká speváčka a herečka Christina Milian sa stane dvojnásobnou matkou. Tridsaťsedemročná rodáčka z Jersey City v nedeľu oznámila, že so svojím priateľom, francúzskym spevákom Mattom Pokorom, čakajú prvého spoločného potomka.

S radostnou novinkou sa pritom obaja pochválili na službe Instagram, kde zverejnili fotku, na ktorej budúci otec drží ultrazvukovú snímku bábätka. Milian, ktorá s Pokorom tvorí pár od roku 2017, už vychováva deväťročnú dcéru Violet Madison. Tú má s bývalým manželom, producentom a rapperom The-Dreamom.

Christina Milian vydala svoj eponymný debutový album v roku 2001. Následne naň nadviazala štúdiovkami It's About Time (2004) a So Amazin' (2006). V roku 2015 vydala EP 4U. Okrem hudby sa venuje aj herectvu. Predstavila sa napríklad v snímkach ako Prci, prci, prcičky (1999), Láska nič nestojí (2003), Buď cool (2005), Pulz Hrôzy (2006) či Všetky moje ex (2009).