Šmahel netušil, že jeho dcérka bojuje o život: Nemocnica sa bráni!

Za nehodu mohla vodička luxusného auta, s ktorou sa auto záchrannej služby zrazilo. V ňom bola práve Šmahelova predčasne narodená dcérka. Dievčatko, ktoré pri pôrode vážilo 800 gramov, bolo v inkubátore a prevážali ho na Kramáre. Po zrážke ho lekári museli lekári okamžite resuscitovať, keďže bojovalo o svoj život. Našťastie prežilo.

V čase, keď ešte nebolo isté, že ide o Martinovu dcéru a na verejnosť sa začali dostávať prvé informácie o identite bábätka, sme markizáka kontaktovali, či nám túto správu môže potvrdiť. Ten však zostal v šoku. O ničom nevedel a o celej situácii sa dozvedel práve od nás. „Prvýkrát to počujem od vás. Áno, mali ju dnes prevážať. Idem to hneď zistiť,“ znela jeho prvá reakcia s tým, že nechápe, ako je možné, že túto správu sa dozvie verejnosť skôr ako rodičia.

Martin Šmahel a jeho partnerka Beáta vôbec netušili, že ich novonarodená dcérka Ema sa stala účastníčkou dopravnej nehody a museli ju oživovať. Zdroj: Facebook B.L.

Nemocnica ani nikto kompetentný ho potom nekontaktoval. „Vôbec sa mi neozvali. Keby nie je médií, ani o tom nevieme. Nechápem to. Vedia, kto je otec aj to, kto je matka. Nerozumiem tomu, prečo nám nikto nedal nič vedieť. Príde mi to minimálne divné,“ povedal nám neskôr a súhlasiť s ním bude zrejme každý jeden rodič. Predstava, že vaše dieťa sa stane účastníkom vážnej nehody, musia ho oživovať, no otec s matkou sa o tom dozvedia až z médií, je naozaj mrazivá.

V tejto sanitke práve v inkubátore prevážali malú Emu. Dievčatko malo iba 800 gramov. Zdroj: Topky:Maarty

Záchranári museli bojovať o život dcérky Martina Šmahela. Svojim zraneniam sa venovali až po tom, čo ju zachránili. Zdroj: Topky:Maarty

Zaujímalo nás, ako je možné, že rodičom Emky sa nikto zodpovedný neozval a neoznámil im, čo sa stalo. Uvádzame kompletné stanovisko Národného ústavu detských chorôb, v mene ktorého nám na naše otázky odpovedala jeho hovorkyňa Dana Kamenická.

„Napriek tomu, že náš personál, ktorý bol súčinný pri transporte dieťaťa sanitkou Záchrannej zdravotnej služby, utrpel vážne zranenia, najskôr sa postarali o zranené bábätko. Premiestnili ho na bezpečné miesto, kde ho resuscitovali, čím mu zachránili život. A keď bolo postarané o dieťa, museli riešiť svoj zdravotný stav. Sme veľmi hrdí, vážime si prácu nášho personálu a aj touto cestou im ďakujeme. Personál Národného ústavu detských chorôb, ktorý bol účastníkom dopravnej nehody, ako sme už vyššie uviedli, napriek svojmu zraneniu robil život zachraňujúce úkony. Išlo o minúty a z našej strany tam nebol žiaden priestor na riešenie iných okolností dopravnej nehody. Po prijatí dieťaťa na naše pracovisko sa ďalší personál musel neodkladne postarať o zranené dieťa, urobiť všetky vyšetrenia na zistenie rozsahu zranení a dieťa zastabilizovať. S rodičmi dieťaťa sme v kontakte už krátko po prijatí na naše pracovisko. Je nám veľmi ľúto, že napriek enormnej snahe personálu nemocnice zachrániť dieťatku život, či už to bolo priamo na mieste dopravnej nehody alebo po prijatí na Neonatologickú kliniku intenzívnej medicíny, je zo strany verejnosti snaha opäť spochybňovať postup lekárov a sestier. Ako sme uviedli, vyššie, informácie o zdravotnom stave ako takom a rovnako aj o zdravotnom stave v súvislosti s dopravnou nehodou s rodičmi komunikujeme. Iné okolnosti dopravnej nehody rieši polícia."