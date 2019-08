Prvé FOTO predčasne narodenej dcérky Martina Šmahela: Pozrite na toho drobčeka!

BRATISLAVA - Koncom júna sa z Martina Šmahela (36) stal dvojnásobný otec. Dcérka Ema, ktorú mu porodila priateľka Beáta, prišla na svet predčasne. Veľkú radosť však už po pár hodinách vystriedal obrovský strach. Sanitka, ktorá bábätko prevážala do inej nemocnice, totiž havarovala a malinkej išlo o život. Dnes je už princezná v bezpečí a hrdý otecko sa ňou prvýkrát pochválil svetu!

Martin Šmahel pred dvomi mesiacmi prežíval obrovskú radosť a strach zároveň. Jeho priateľka Beáta mu totiž predčasne priviedla na svet dcérku Emku. Dievčatko museli lekári previezť do inej nemocnice, a práve počas presunu došlo k havárii sanitky.

O nehode sa vtedy otecko dozvedel až od nás. „Prvýkrát to počujem od vás. Áno, mali ju dnes prevážať. Idem to hneď zistiť,“ povedal nám vtedy šokovaný Šmahel. Všetko, našťastie, dopadlo dobre a dnes je už dievčatko v bezpečí.

V zdemolovanej sanitke mala byť dcéra Martina Šmahela: Prvé slová zhrozeného otca... Dozvedel sa to až od nás!

A teraz sa hrdý otecko pochválil svetu prvou fotkou svojej malej princeznej. „Rastieme, dýchame, papáme, odolávame, veríme, dávame si navzájom energiu a tešíme sa všetci spolu. Ako rodina,“ napísal k záberu maličkého bábätka fitness tréner.

„Život nám prináša skúšky, ktoré naše cesty nasmerujú podľa našich rozhodnutí. My sme strojcami svojho osudu, šťastia a spokojnosti. Dôležité je to, ako sa rozhodneme myslieť a konať, či zabojujeme v ťažkých chvíľach a vydáme sa svojou vlastnou cestou,“ rozpísal sa Martin.

A na záver dodal: „Nenechajte si do svojho života kecať od druhých. Každý si ho riadime sami a sme zaň zodpovední. Toto malé dievčatko ma toho tak veľa naučilo, a pritom je so svojimi 1200 g len necelé 2 mesiace na svete. V skutočnosti tieto slová cezo mňa píše Emka. Ona nám ukazuje, že tu chce byť s nami a prelieza všetky prekážky ako silný leopard. A my ju v tom silno povzbudzujeme.“

Bábätko s ružovou čiapočkou na hlave je na hrudi svojho otca ledva vidieť. Malinké dievčatko je ešte stále pripojené na prístrojoch, ktoré mu pomáhajú pasovať sa s prirodzenými životnými funkciami. Emke prajeme hlavne veľa síl a zdravia!