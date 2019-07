Šmahelova dcérka po dramatickej havárii: Po oživovaní operácia!

Malá Emka vážila pri narodení len 800 gramov, následky nehody mohli byť fatálne, nebyť rýchleho zásahu lekárov, vďaka čomu sa ju podarilo stabilizovať. Martinova dcérka bola v sanitke kvôli prevozu na Kramáre, kde ju, ako sme sa dozvedeli, čakal ďalší zákrok, zrejme práve kvôli predčasnému pôrodu. „Musí ísť na zákrok, no ešte ho za sebou nemá,“ povedal nám markizák ešte v piatok tesne po piatej hodine poobede.

O čo presne ide, však nešpecifikoval. Keď sme ho dnes kontaktovali, aby sme sa spýtali na zdravotný stav jeho najmladšej princeznej, priznal, že dievčatko je už po operácii. „Už to absolvovala, ale veľmi by som to nechcel takto rozoberať ani byť konkrétny, o čo išlo. Je to súkromná a citlivá záležitosť,” vyjadril sa pre Topky Martin, ktorý nechcel rozoberať detaily.

Vodička na BMW takto zdemolovala sanitku, v ktorej v inkubátore prevážali novonarodenú dcérku Martina Šmahela. Zdroj: Topky:Maarty

Martin Šmahel a jeho partnerka Beáta sa o všetkom dozvedeli až z médií. Zdroj: Facebook B.L.

Paradoxom je, že otec dieťaťa sa túto správu nedozvedel od záchranárov či personálu nemocnice. On ani jeho partnerka o nehode vôbec nevedeli. „Prvýkrát to počujem od vás. Áno, mali ju dnes prevážať. Idem to hneď zistiť,“ povedal nám v šoku a s obavami hlase s tým, že nechápe, ako je možné, že túto správu sa dozvie verejnosť skôr ako rodičia.

Nikto kompetentný ho nekontaktoval ani neskôr. „Vôbec sa mi neozvali. Keby nie je médií, ani o tom nevieme. Nechápem to. Vedia, kto je otec aj to, kto je matka. Nerozumiem tomu, prečo nám nikto nedal nič vedieť. Príde mi to minimálne divné,“ povedal nám rozčarovane, čo zrejme pochopí každý jeden milujúci rodič.

Nemocnica s trénerom haváriu neriešila ani do dnešného dňa. O tom, prečo podobná situácia nastala a zákonných zástupcov nikto nekontaktoval, sme sa informovali aj u hovorkyne Národného ústavu detských chorôb na Kramároch, tá však zatiaľ na naše otázky neodpovedala.