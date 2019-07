Šmahel prehovoril o stave svojej dcérky: Lekári ju odpísali už pred pôrodom!

Martin Šmahel a jeho partnerka Beáta si prechádzajú peklom. Ich dcérka sa nielenže vypýtala na svet už v šiestom mesiaci, no navyše do sanitky, ktorá ju neskôr prevážala, narazilo auto. Nehoda sa maličkej stala takmer osudnou, no našťastie sa ju vďaka lekárkam, ktoré ihneď na mieste začali s oživovaním, podarilo zachrániť.

A hoci sa exfarmár v posledných týždňoch k téme nechcel vyjadrovať, tentokrát urobil výnimku a o svojej dcérke a jej zotavovaní prišiel porozprávať do markizáckeho Telerána.

Rozhodol sa tak po tom, ako zistil, že predčasne narodené bábätká nie sú nič výnimočné a mnohí rodičia sa taktiež vyrovnávajú s obavami o svojich potomkov bojujúcich o život v inkubátoroch. „Mamičky, ktoré majú túto skúsenosť, nám píšu a dávajú nám obrovskú nádej,” povedal Martin. A aj on je zástancom pozitívneho prístupu. „Akonáhle sa tam niekto položí, zloží, to dieťa to cíti.”

I keď je malá Emka po nehode stále pod intenzívnym dohľadom lekárov, obaja rodičia ju denne navštevujú. „Beátka chodí dvakrát denne kvôli tomu, že odnáša mliečko, čo je super, že malá mliečko prijíma,” teší sa Šmahel. A skutočne, Emka už po prekonanej operácii robí pokroky. „Už bola aj pár hodín bez dýchacej masky, ale robia to všetko postupne,” prezradil. Maličká dokonca na rodičov reaguje a dokáže im už aj maličkou rúčkou zovrieť prst.

Emka je skutočne dôkazom toho, že zázraky sa dejú. Smrti sa za svoj kratučký život totiž vyhla už niekoľkokrát. Radosť rodičov z tehotenstva už v skorom štádiu vystriedali problémy. „Nám lekári už v štvrtom mesiaci povedali, že to dieťa nikdy žiť nebude," prezradil Šmahel. Jeho partnerka totiž nemala dostatok plodovej vody, ktorá je nevyhnutná pre vývin plodu. „Lekári tvrdili, že behom dvoch - troch týždňov tu už nebude,” zaspomínal si na kruté prognózy.

Už vtedy však ich dcérka zabojovala a svoju cestu k rodičom si našla sama práve svojím predčasným príchodom na svet. „Bolo veľmi zvláštne, že naozaj sa pripravila na pôrod, otočila sa hlavičkou dolu, všetko tomu nasvedčovalo, že ten pôrod prebehne, nebol ničím vyvolávaný, a to bolo pre nás fantastické, že to bol taký signál, že do toho nemusel nikto zasahovať,” povedal športovec s veľkou nádejou v očiach.

Malá bojovníčka sa teda nevzdáva a rodičom naplno ukazuje svoju obrovskú silu. „Tú chuť žiť určite má, to dokazuje každú chvíľu.”