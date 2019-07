Fú, tá je ale sexi: Markizáčka predviedla horúce pohyby a vymakané brucho!

Mladá markizáčka v sebe skrýva hneď niekoľko talentov. Okrem práce v televízii sa pravidelne objavuje na prehliadkových mólach, vyskúšala si súboj o titul najkrajšej Slovenky a venuje sa aj tancu.

Práve ten predviedla v najnovšom videu. Ide o hudobný klip k novej piesni raperov Šortyho a ADissa, ktorý práve dostal zelenú. Hlavnú úlohu si v ňom strihla práve známa brunetka, a napriek tomu, že sa vo videu zvŕta okolo mopu či vysávača, je poriadne sexi.

Zdroj: youtube.com

Zdroj: youtube.com

Tanečnica, ktorá so svojou tanečnou skupinou v minulosti sprevádzala aj hviezdy svetového formátu, ako Robbie Williams či Jenifer Lopez, to aj tentokrát vo videu poriadne rozbalila a okrem vynikajúcich pohybov ukázala aj vyrysované bruško, ktoré by jej závidela nejedna žena.

Redaktorka a modelka nenecháva nič na náhodu a na svojej postave poctivo maká. Na sociálnej sieti sa s fanúšikmi dokonca delí nielen o krásne nastajlované fotky, ale aj o množstvo záberov práve z fitnes centra.

Zdroj: Instagram J.S.

A úsilie sa jej v tomto prípade vypláca. Pohľad na tancujúcu krásku určite poteší nielen hudobných fanúšikov, ale možno inšpiruje aj tých, ktorí sa k pohybu zatiaľ neodhodlali.