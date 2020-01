Poriadne odviazaný Silvester sexi markizáčky: Skončila v garáži... Divoké tančeky s kamarátkou!

BRATISLAVA - Modelka a redaktorka Janka Slačková (25) alkoholu príliš neholduje, a to ani počas Silvestrovských osláv. Napriek tomu však v jej spoločnosti o zábavu rozhodne nie je núdza.

Tanec, televízia, modeling i súkromný život. To všetko sa snaží skĺbiť krásna brunetka čo najlepšie, a tak nečudo, že plánovať príliš dopredu sa jej veľmi nedá. Podobne na tom bola s tohoročným Silvestrom, keď ešte koncom novembra netušila, či posledný deň v roku strávi pracovne alebo so svojím partnerom Braňom. Vyzerá to však, že pracovné povinnosti nakoniec odložila a príchod nového roka strávila na horách.

Janka Slačková s priateľom Braňom. Zdroj: Jan Zemiar

O zážitky nemá brunetka núdzu, ani čo sa týka predchádzajúceho roku a hoci patrí k ľuďom, ktorí sa k dobrej zábave nepotrebujú potužovať alkoholom, aj ona sa vie poriadne odviazať. Spolu s kamarátkou, modelkou Barborou Bakošovou, to roztočili priamo v garáži. „Bol to taký obrovský dom a oni tam majú aj takú dielničku a zdvižnú plošinu na autá a na tom sme napríklad tancovali,” prezradila kráska. „S Bakoš sú veľmi zaujímavé Silvestre,” uzavrela.

Pozrite si rozhovor s Jankou Slačkovou a dozviete sa napríklad aj to, prečo práve na Silvestra oslavovala na infekčnom oddelení.