Sexi markizáčka ako nevesta: Najprv panika zo zásnub a teraz... Po ročnej známosti vo svadobnom!

Je z nej nádherná nevesta! Usmievavá markizáčka Janka Slačková (25) už vyše roka tvorí pár so sympatickým hokejistom Branislavom Rapáčom (26). Len nedávno padla reč na zásnuby, z ktorých, ako sama povedala, má bývalá účastníčka Miss Slovensko paniku. Teraz sa redaktora zo Záhorskej Bystrice obliekla do svadobného!

Ktorá žena netúži stať sa nevestou? Zrejme každá. A redaktorke z televízie Markíza sa to splnilo. Napriek tomu, že len nedávno vravela o panike zo zásnub: „My sme niekde v nákupnom centre alebo na dovolenke a on si zrazu začína kľakať, lebo vie, že ja som vtedy v panike,“ teraz sa pochválila fotkou vo svadobnom. Avšak áno zatiaľ nepovedala.

Janka Slačková vyzerá ako nevesta nádherne. Zdroj: Instagram J.S./Alexandra Rymšinová

Šlo totiž o fotenie vo svadobných šatách a Janka v nich vyzerala ako princezná. Mimoriadne jej to pristalo, čo ocenil a priznal aj jej priateľ Braňo Rapáč, s ktorým tvorí pár niečo vyše roka. Dokonca sa vyjadril, že presne takto si raz predstavuje svoju nevestu. A ako je to teda so svadobnými zvonmi u Janky v skutočnosti? „Takže stále je to v rovine robme si srandu, ale určite do budúcna niečo plánujeme,“ prezradila nám ešte koncom novembra. Nuž, uvidíme, kedy hokejový útočník pokľakne. Isté však je, že Janka ako nevesta je nádherná!