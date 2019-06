Módne dni: Nikodýmova dcéra (14) ukázala podprsenku, krásna markizáčka sexi frajera hokejistu!

Bratislavské módne opäť predstavili novinky, ktoré sa budú nosiť toto leto. Svoju kolekciu predviedlo celkovo 13 návrhárov a diváci mali možnosť vidieť takmer 100 modelov na krásnych slečnách aj roztomilých detičkách, ktoré prehliadku otvárali.

Prehliadku otvárala detská módna šou. Zdroj: Jan Zemiar

Opäť sa na mólo postavila aj dcéra Martina Nikodýma Emma Lea. Hoci má len štrnásť rokov, na prehliadkach predvádza odvážne modely. Kým počas jarných módnych dní sa ukázala v blúzke s obrovským výstrihom a bez podprsenky, tentoraz ju vystavila v priehľadnom tope všetkým na obdiv.

Emma Lea Nikodýmova rastie do krásy a už rozhodne nie je malým dievčatkom. Hoci má len 14 rokov divákom ukázala podprsenku. Zdroj: Jan Zemiar

Kým mladá a krásna Emma Lea ukázala, čo ukrýva bežne pod tričkom, markizáčka Janka Slačková sa pochválila sexi priateľom. Už nejaký ten piatok tvorí brunetka pár s hokejistom Branislavom Rapáčom, ktorý aktuálne hrá za Spišskú Novú Ves, no včera prišiel svoju lásku podporiť na prehliadku. Dvojica spolu veľmi na spoločenské akcie nechodí, no keď už, tak im to spolu mimoriadne pristane.

Janka Slačková prišla na after párty so sexi priateľom, hokejistom Branislavom Rapáčom. Zdroj: Jan Zemiar

Okrem týchto dvoch krások sa na móle premlelo niekoľko známych tvárí, ktoré sú doslova stálicami na móle. Prehliadku letných trendov si pozreli osobnosti z nášho šoubiznisu ako Silvia Šuvadová, Sisa Lelkes Sklovská s manželom a Paviel Bendler či slovenskí blogeri Zuzana Barková a Dušan Marko. Pod taktovkou Márie Rehákovej tak Bratislavské módne dni opäť ukázali to naj na nadchádzajúcu sezónu, a to rovno pod holým nebom.