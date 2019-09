ŠOK na módnych dňoch: Nahé penisy a šušky na móle... TOTO u nás nemá obdoby!

O poriadny rozruch sa postarala česká módna návrhárka Iva Burkertová (26). Tá sa netají tým, že sama nerada míňa za oblečenie a neváha vyhľadávať napríklad aj nosené kúsky z druhej ruky. Pred niekoľkými rokmi si kráska založila vlastnú módnu značku, a práve jej "novú kolekciu" odprezentovala na jednej z najprestížnejších udalostí v Čechách, pražskom Fashion Weeku.

Návrhárka Iva Burkertová sa postarala o poriadny rozruch. Zdroj: Instagram I.O.B.

Prehliadka kolekcie bola povolená len pre plnoletých hostí a aj to naznačovalo, že nebude všetko s kostolným poriadkom. Na mólo sa totiž nedostali nápadité módne kúsky, ale modelky a modeli tak, ako ich príroda stvorila. Obecenstvu sa tak naskytol pohľad na obnažené prsia či rozkroky. Nejde však o to, že by mladá návrhárka nestihla svoju kolekciu došiť. Netradičným gestom chcela poukázať na problém takzvanej "rýchlej módy".

Na pražské mólo vybehli nahé modelky a modeli. Zdroj: Instagram Odivi

Pražský Fashion Week ovládli úplne nahé telá. Zdroj: Instagram Odivi

„Všetky modelky a modeli boli nahí. Žiadne oblečenie. Snažili sa ukázať, aká je móda neudržateľná, a že jej spotrebu treba zastaviť,“ napísala módna značka Odivi, za ktorou sa skrýva práve Iva Burkertová. „Zamýšľam sa, koľko peňazí stála táto šou, nehovoriac o čase, no pre takmer žiadny profit,“ podelila sa ďalej o svoju úvahu o módnom priemysle. „​Padám únavou, ale som neskutočne šťastná, že toľko ľudí malo odvahu sa postaviť za túto tému! A to nie je koniec, to je len začiatok. Vyspím sa na to a pustíme sa do diskusie!“ zastrája sa svoj zámer rozvíjať aj ďalej.

Mladá návrhárka chcela gestom upozorniť na neudržateľnosť a rýchlosť módy a jej dopad na život. Zdroj: Instagram I.O.B.

Podobné zážitky sa doposiaľ na našich Bratislavských módnych dňoch neobjavili, a ktovie, či sa tak niekedy vôbec stane. O zatiaľ najväčší rozruch sa v posledných ročníkoch postarala kontroverzná Alex Wortex, ktorá je už notoricky známa tým, že pripomína skôr manekýnu z vitríny obchodu pre dospelých, než fashion blogerku. Či sa tento ročník aj na našich mólach objaví niečo nezvyčajné, to uvidíme už v polovici septembra, kedy sa Bratislavské Módne Dni rozbehnú.