Pohroma na prvom dni BMD: Holá Alex Wortex s mŕtvou chobotnicou v rozkroku!

BRATISLAVA - Včera odštartovala jesenná časť Bratislavských módnych dní. Na to najnovšie zo slovenskej ale aj zahraničnej tvorby sa prišli pozrieť nielen známe tváre, ale aj veľvyslanci z Indonézie či Číny. Tí sa ale asi nestačili čudovať, keď hotel ovládla kontroverzná blogerka...

U Alex Wortex (28) sme si už zvykli hádam na všetko. Za posledných pár sezón, počas ktorých sa objavila pod mólom Bratislavských módnych dní, predviedla svoje vlastné "modely", ktoré sú na hranici medzi nevkusom a pornom.

Ukázala prsia, bujného bobra, neoholené nohy, ktoré by jej závidel nejeden muž, a keď by sme si už mysleli, že nemá viac čo ukazovať, blogerka predviedla brata v ružovom kovbojskom klobúku a tangáčoch! To všetko je však po včerajšku zabudnuté a zdá sa, že Alex dosiahla skutočne až na strop svojich možností.

V luxusnom hoteli, kde sa tentokrát módna šou konala, prišla Alex v doprovode svojej mamy. Jej telo zahaľoval župan, ktorý takmer pripomínal sako a jeden by si pomyslel, že Alex konečne v sebe objavila dámu.

Dlhočizné umelé červené nechty na nohách a strapaté červené vlasy pripomínajúce ohnivého mužíčka však neveštili nič dobré. Ten ozajstný šok prišiel, keď kontroverzná návštevníčka zhodila svoj "kabátik". To, čo sa skrývalo pod ním, by nikto nečakal ani vo sne.

Keď Alex Wortex zhodila župan, ľudia neverili vlastným očiam. Zdroj: Ján Zemiar,

Alex Wortex a pravá chobotnica. Zdroj: Ján Zemiar,

Nahé prsia blogerky totiž zakrývali len mušle a namiesto nohavičiek si zarytá vegánka priviazala do rozkroku mŕtvu chobotnicu! Tú, ako nám prezradila, kúpila na pulte s čerstvými potravinami v supermarkete. Blogerka vydržala s morskou príšerou v rozkroku sedieť v hľadisku celé dve hodiny. Jej pôvodný plán bol však iný. Čo si pôvodne chcela Alex "obliecť" namiesto chobotnice, a kto ju nakoniec zje, to sa dozviete vo videu vyššie.