Jediná fotka spôsobila ošiaľ: Kveta Horváthová otvorene o svojej nadváhe!

Kveta Horváthová sa radí medzi markizácke stálice a obľúbené tváre modro-žltej televízie. Keď sa stala mamou, naplno sa venovala svojej dcérke Paulínke. Po pôrode jej však ostali nejaké tie kilá navyše, ktorých sa jej však podarilo zbaviť. Blondínka sa nedávno pochválila na Instagrame fotografiou, ktorá ju zachytávala 4 mesiace po pôrode a hoci žiarila šťastím, v tom čase by ju mnohí nazvali bacuľkou. Práve tento záber spôsobil doslova ošiaľ.

Moderátorku po uverejnení fotky zahltili fanúšičky správami. „Niektoré rodili prednedávnom, niektoré rodili už dávnejšie a nevedia sa zbaviť tých tehotenských kilogramov. Denne mi chodili stovky správ a je to moja najlajkovanejšia fotografia na Instagrame, naozaj vyše 7000 ľudí mi tam dalo to srdiečko," spomína Kvetka, prečo sa rozhodla rozpovedať svoj príbeh chudnutia prostredníctvom sociálnej siete.

Touto fotografiou spôsobila Kvetka Horváthová medzi fanúšikmi doslova ošiaľ. Ako sama tvrdí, je to jej najlajkovanejšia fotka. Zdroj: Instagram K.H.

„Tých správ naozaj bolo veľmi veľa a ja, žiaľ, nemám toľko času, aby som každej jednej odpísala, aký bol ten môj príbeh. A naozaj upozorňujem všetkých, že nie som žiadna výživová poradkyňa. Ja im len môžem vylíčiť ako motiváciu to, ako sa to mne podarilo," povedala nám markizáčka.

Ako sama spomínala aj na Instagrame, jedného pekného dňa po pôrode sa vybrala do obchodu. Keďže bola zvyknutá na nosenie veľkosti S, vybrala si hneď niekoľko kúskov. Pri ceste ku kabínke sa však nevyhla čudným a spýtavým pohľadom. „Bolo mi to zvláštne, že sa tak na mňa pozerajú a potom som prešla okolo zrkadla a som pochopila, že naozaj som si nabrala príliš malé oblečenie a že to na seba nedostanem," priznala Horváthová pre topky.sk.

Keď sa určitý čas po pôrode vybrala do obchodu a siahla po veciach veľkosti S, nevyhla sa Kvetka Horváthová čudným pohľadom. Zdroj: Instagram K.H.

Týmto zážitkom však nebola nijako traumatizovaná. „Nikam som sa neponáhľala. Ja keď som sa dozvedela, že som tehotná a už dávno predtým som si povedala, že ak raz budem matkou, tak zostanem tri roky na materskej a že sa budem snažiť čo najdlhšie dojčiť, pokiaľ to bude možné, takže pre mňa to nebolo vôbec ani podstatné, ani na zrútenie sa, pretože to dôležité, to som mala doma, pri sebe, a to bolo naše dieťatko, takže aj to chudnutie bolo veľmi pozvoľné," zaspomínala si tvár televízie Markíza na obdobie, keď sa stala mamou.

A rovnako chce tento odkaz odovzdať aj svojim fanúšikom. Nikam sa netreba ponáhľať, podstatné je byť trpezlivý. Inak si mnohí ľudia, a najmä ženy, môžu vážne naštrbiť zdravie a jojo efekt je viac ako zaručený. Kvetka je v konečnom dôsledku vyznávač hesla "Pomaly ďalej zájdeš," a to prízvukuje aj vo svojom príbehu o strate hmotnosti.