Russel Crowe zaplatil DiCapriovi: Vyše 30 tisíc... ZA TOTO?!

"Kúpil som to pre moje deti a viete... do transakcie bolo zapojenej veľa vodky. A stalo sa to v Leonardovom dome," zaspomínal 55-ročný rodák z Wellingtonu. Podľa Crowea rozhovor o dinosaurej hlave začal DiCaprio, ktorý si v tom čase chcel kúpiť inú. "Povedal som, 'Nuž, ja ju kúpim. Koľko za ňu chceš?’ Bol celkom v pohode, povedal 'Daj mi toľko, koľko som za to zaplatil ja’, myslím, že zaplatil 30-, 35-tisíc," povedal herec.

Lebku, ktorá patrila mosasaurovi, už však Crowe nevlastní. Vlani ju prostredníctvom austrálskeho aukčného domu Sotheby’s predal v rámci dražby, z ktorej zisky použil na zaplatenie rozvodu. Odvtedy sa podľa herca hodnota lebky zdvojnásobila a on očakáva, že ešte porastie.

