Známy markizák radikálne schudol: Za všetkým je mŕtvica!

Už nejaký ten piatok sa Tomáš Juríček objavuje na obrazovkách televízie Markíza v relácii Teleráno, kde aktuálne tvorí tandem s Kvetou Horváthovou. Moderátor sa teraz na svojom instagramovom profile priznal s tým, čo vedel iba málokto. Keď si vychutnával čakanie na svoju prvú štrvťstoročnicu, dostal mozgovú mŕtvicu.

Tomáš Juríček už nejaký ten piatok tvorí moderátorsky tandem s Kvetou Horváthovou v Teleráne. Zdroj: TV MARKÍZA

Práve tá obrátila život tmavovlasému markizákovi naruby a on si uvedomil, že musí začať meniť svoje návyky. „To dole som ja. Teda - to som bol ja. Vyzerá to, ako keby som zožral seba samého. To hore. Aj to som ja. Rozdiel na foto - 7 rokov a 16 kíl. Žiť nezdravo je nesmierne jednoduché. A zrazu vám to telo vráti. V 24-om roku som dostal mozgovú mŕtvicu. Zrazu tých 100 kíl hmoty leží v nemocnici. Všemožne sa snaží pohnúť nohou,“ rozpísal sa Tomáš.

Juríček prišiel na to, že ako sa správame k nášmu telu, tak nám to aj vráti. A najlepšie s úrokmi. Hovorí sa, že karma je zdarma, a tá zafungovala aj v tomto prípade. Pre rodeného Handlovčana bol toto signál na zmenu. Ako sám tvrdí, trvalé následky mu až na pár drobností neostali.

„Už viem, že o to telo sa treba starať. Nehovorím o prehnanom kulte tela, ktorý sa na nás valí z instagramových profilov. Stačí mu dať trošičku lásky. Trošičku dobrej energie. A zrazu si ten svoj vesmír ohnete tak, ako treba,“ prihovára sa ľuďom na sieti. Dostať mŕtvicu v tak mladom veku nie je sranda, preto by sa všetci mali o svoje zdravie starať stále, nielen vtedy, keď zdvíha varovný prst. A to si uvedomil aj Tomáš. „Nie, nedorantali ma včely. Jednoducho som žral a žral a žral a nehýbal sa. Nebuď ako ja v roku 2012! Maj sa rád!“ odkazuje všetkým markizák.

Tomáš Juríček ako 24-ročný prekonal mŕtvicu. To ho nakoplo a o svoje telo sa začal viac starať. Zdroj: Instagram T.J.