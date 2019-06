Herec Robo Jakab má veľké plány: Nejeden by mu závidel!

Dlho nevedel nájsť tú pravú, a tak Robo Jakab skončil v chomúte až po štyridsiatke. V posledný augustový deň sa oženil s herečkou, rodáčkou z Prešova, Aničkou Rakovskou. Stihli spolu absolvovať svadobnú cestu v Rio de Janeiro a keďže je Robo veľký cestovateľ, aj jeho ďalšie plány sú odvážne.

On už toho precestoval pomerne dosť a teraz má na cesty tú najlepšiu parťáčku, svoju manželku. Roba Jakaba sme stretli na Misii osobnosti kuriérmi, ktorej súčasťou bol už po niekoľkýkrát, a opýtali sme sa aj na letnú dovolenku.prezradil nám herec.

Nuž, možno mu aj tak trochu závidieť. Niekto sa počas roka nedostane ani len na jednu dovolenku. Jeho plány do budúcnosti sú však pomerne odvážne. Okrem dvoch letných dovoleniek plánuje precestovať svet. „Určite sa chcem vrátiť do Latinskej Ameriky, s manželkou by som chcel do Severnej Ameriky pocestovať, do Ázie. Myslím si, že je celý život na nesplnené destinácie. Svet je krásny, ale u nás je to tiež veľmi pekné," hovorí Robo, ktorý má v pláne cestovať aj po Slovensku.

Robo Jakab sa už po niekoľkýkrát zúčastnil Misie osobnosti kuriérmi. Zdroj: Jan Zemiar