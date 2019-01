Ženáč Jakab pred 19 rokmi: Dievčatá, držte sa, mal uniformu!

Robovi Jakabovi ide karta. V lete sa oženil s hereckou kolegyňou Aničkou Rakovskou, prestúpil do JOJ-ky, ktorá ho angažovala hneď do 3 projektov. Nový rok oslávil s manželkou v Riu de Janeiro a podľa jeho slov by prijal aj to, ak by už boli traja.

Nový rok oslávil s manželkou Aničkou v Rio de Janeiro. Zdroj: Instagram R.J.

Len nedávno sa na Instagrame a Facebooku roztrhlo vrece s 10 years challenge, ktorej podľahli mnohé známe tváre. Robo však medzi ne nepatrí a záber zo svojej minulosti zverejnil nezávisle od najnovšieho trendu, ktorý sa rozšíril na sociálnych sieťach.

Pochválil sa totiž fotkou v uniforme! A to imponuje mnohým ženám či dievčatám. Sympatický herec totiž v roku 2000 patril do armádneho umeleckého súboru v Bratislave. „Poslušne hlásim, že počas mojej služby sa nič mimoriadne nestalo!" napísal k fotke. Hoci vyzeral aj vtedy dobre, musíme uznať, že teraz to hercovi pristane ešte viac.

Robo Jakab bol pred 19 rokmi mladučké ucho! Zdroj: Instagram R.J.