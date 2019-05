Módne (s)hity z krstu: Štýlová Celeste Buckingham, jej neviditeľná sestra Carmel a Strapkovú prijala ulica!

Dominika Rošková, tanečnica

Sexy outfit, ktorého základom je dobrý pomer prvkov. Biele šaty sú vhodne doplnené masívnejším čiernym opaskom, s ktorého výrazom hrajú aj topánky. Čierne sako a malá clutch kabelka štýlovo uzatvárajú celok, ktorý takto funguje. Na zváženie sú len náušnice, ktoré sú možno subtílnejšie, než aké by sa sem pýtali.

Zdroj: Jan Zemiar

Jana Trellová a Kristína Tran, PR manažérka a speváčka

Dámy to dali viac na casual, než sa trápiť nejakou príležitosťou. Obe šli po čierno-bielej kombinácii. Outfity nie sú ničím zaujímavé, je to taká klasika z ulice. Pekne vidno generačný názor na štýl a doplnky najmä na topánkach a „kabelkách". Iste má na to vplyv aj pocit komfortu a objemnosť vecí, ktoré v kabelke a ruksaku so sebou nosia.

Zdroj: Jan Zemiar

Carmel Paradise, speváčka

Pekné šaty zlatistej farby urobili Carmel trochu neviditeľnou, farba je dosť splývavá. Nechala ich pekne vyniknúť a nedoštylizovala zbytočné doplnky. Možno by to chcelo výraznejšie náušnice a snáď aj štýlovejšie („pódiovejšie") topánky. Trochu pozornosti by si zaslúžil ešte aj účes, predsa len to bola „jej" akcia a bola hostiteľkou.

Zdroj: Jan Zemiar

Veronika Strapková, speváčka

Veronika sa s tým nepárala, prišla, ako ju ráno prijala ulica. Čierny basic outfit trochu zvýraznila štýlová ľadvinková kabelka a tenisky. Tie mohli byť viac „statement", ale klasika je večná. K atmosfére sa veľmi hodí klobúk, ktorý tento outfit korunuje.

Zdroj: Jan Zemiar

Celeste Buckingham, speváčka

Celeste vyzerá štýlovejšie ako jej sestra. Siahla po absolútne trendy saku v holografických farbách. Efektné a štýlové. To doplnila už len čiernou v jednoduchých líniách. U nej pekne zafungovala aj prirodzená a neštylizovaná vizáž.

Zdroj: Jan Zemiar

Ronie, speváčka

Trochu dokrčená nuda. Pekná farebná kombinácia na jednoduchých kúskoch. Sponka vo vlasoch je šperkom, ale kričí a strháva na seba priveľa pozornosti. Kožená bunda a jednoduchá čierna kabelka spĺňajú funkciu žolíkov a hodia sa vždy.