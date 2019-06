Módne (s)hity z 10. narodenín FEMINITY: Éterická Hablovičová, neuprataná Zelinová a... Účes tejto Slovenky treba zmanažovať!

BRATISLAVA - Minulý týždeň známe tváre slovenského šoubiznisu prišli do centre Bratislavy osláviť 10. narodeniny lifestylového portálu Feminity. Dress code bol Black & white. A ako sa pozvaní hostia na túto udalosť vyparádili? Na to si posvietil známy módny stajlista Marián Horynák. Vy svoj názor môžete vyjadriť v ankete pod článkom.

Karolína Chomisteková, riaditeľka Miss Slovensko

S kabátom:

Odvážna kombinácia vzorov a povrchov. Za mňa je to už silná káva a niekde by som ubral. Silným momentom je rozhodne trendy široký, trochu retro opasok. Doplnené o skvelé klasické čierne lodičky a neformálny účes.

Bez kabáta:

Hneď je to "čistejšia" rovnica. V tejto verzii hneď funguje kontrast materiálov i objemov. Pekne spolu hrajú matný štruktúrovaný zamat a lesklé nohavice. Objem odľahčuje pekne strihaný dekolt a matný materiál topu.

Gabriela Drobová, riaditeľka Fashion Tv

Napísal by som, že pohodová elegancia, ale odradila má tá košeľa. Tá trochu zavarila ostatným kusom. Kabelka, topánky sú k saku a nohaviciam ideálnymi spoločníkmi. Vizáž s francúzskym šmrncom Gabike tiež pristane.

Silvia Kušnírová, bývalá novinárka

Veľmi vydarený pánsky chic. Páči sa mi vyváženosť mužských prvkov, ktorým oponuje veľmi ženská sukňa. Atraktívnym doplnkom v zmysle tvaroslovia je nepochybne kabelka. Minimalistické doplnky, tvarovo jednoduché čižmy a usporiadaná vizáž dotvárajú vydarený celok.

Erika Bugárová, moderátorka

Trendy urban style v osvedčenej kombinácii. Kostým a tenisky, fancy kabelka a jednoduchá farebná kombinácia. Neviem či sa uznala aj iná ako čierna a biela farba, keďže bol daný black&white dress code...

Mária Zelinová, moderátorka

Majka siahla po tvrdej kombinácii ružovej a čiernej. Outfit pôsobí ako by sa nevedela rozhodnúť jednoznačne pre štýl. Trochu etno rukávy s volánmi, cropp top?, odveci náhrdelník z mušličiek, ponožkové čižmy, atď. Pekné kusy, ale dokopy nie úplne fungujúce. Stačilo by upratať štýl, ktorý chcem poskladať a ponechať to vhodné a vymeniť menej zapadajúce...

Miroslava Kosorínová, tanečnica

Trendy a sexy biely kostým s krátkymi nohavicami. Absolútne skvelo doladené sandále i cropp top/bandáž, ktorý vytvára čistú geometriu príznačnú pre takýto kozmopolitný a mestský outfit. Menej pozornosti dostal účes, ktorý by chcelo trochu zmanažovať...

Emma Drobná, speváčka

Emma vo skvelom súčasnom outfite. Poteší nie dookola usadlé outfity a nacvičené kombinácie. Príjemne osvieženie v podobe dizajnérskeho kúsku. Páčilo by sa mi to ešte viac, ak by dala iné topánky. Aké? Mne tam sadli statement tenisky alebo niečo v štýle grunge.

Katarína "Becca" Balážiová, moderátorka

Jednoznačne skvelá voľba. Opäť vidíme súčasný urban outfit. Objem šiat v bielej farbe pekne odľahčili skoro neviditeľné minimalistické sandále. V tomto prípade sa myslelo aj na vizáž, ktorá aj s doplnkami vytvára jednoznačný celok.

Natália Glosíková, tanečnica

Taká neviditeľná Zoro klasika. Ako už len inak naložiť s touto kombináciou... Pekné basic kusy, v prijateľnej verzii, ktoré spolu fungujú. Kabelka mohla byť rozhodne menšia... A namiesto ozdoby na kabelke, mohol vyniknúť nejaký masívnejší šperk napríklad na krku alebo ruke.

Lucia Hablovičová, bývalá riaditeľka Miss Slovensko

Tak tie sadli. Šaty žene. A v tej záplave čierno-bielej krásne zasvietila. Napriek silnej a energickej farbe, ktorá Lucii veľmi pristane, pôsobí až étericky. Zjavne dojem vytvárajú plisované šaty, ktorých objem je skôr "tušený" než definovaný. Jemný opasok to len podčiarkuje a naznačuje krivku ženy.