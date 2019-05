Módne (s)hity z premiéry: Nesmelý Vyskočil s partnerkou, neprehliadnuteľná Štefková a... Flašík nechal vonku psa?!

Dávid Hartl s partnerkou, herec

Pekný príklad, ako nemusí byť všetko v rovnakých farbách alebo dokonca ani len odtieňoch, aby celok vyzeral zladene. Obaja sú oblečení autonómne, a predsa vyzerajú veľmi príjemne spolu. Jediným rušivým momentom je kabelka, ktorá sa rozhodne k tomuto nehodí tvarom, štýlom ani farbou (tou najmä). Ona doniesla to párty a on to classy.

Zdroj: Jan Zemiar

Elena Podzámska, herečka

Jednoduché a nenápadné. Tenisky sú už akceptovateľnou alternatívou aj na spoločenskejšie udalosti, povedzme aj na premiéru, ale musia mať adekvátnu formu. V tomto prípade by som ich zamenil za jednoduchšie, ideálne čisto biele alebo čierne. A celok by tak ešte viac potvrdil svoj status - jednoduché a nenápadné.

Zdroj: Jan Zemiar

Fedor Flašík, podnikateľ

Tak asi sa tu nemusím zapodievať, čo tým chcel básnik povedať. Myslím, že vôbec nič. Len tak sa mimochodom zastavil. Možno aj psa si uviazal niekde pred vchodom do divadla.

Zdroj: Jan Zemiar

Kamila Magálová, herečka

Pohodlná ženská verzia outfitu, ktorý prináša pohodlie a zároveň je klasickým. Určite by prospela kabelka, ktorá by sa snažila menej ladiť, ale aj táto to dokáže ustáť.

Zdroj: Jan Zemiar

Karin Olasová, herečka

Karin siahla po pekných červených šatách, ktorým mala nechať celú pozornosť. Ranu im uštedrila najmä čiernym opaskom. Nepekne sedí aj bunda a ešte to reže aj kabelka, ktorá by bola v pohode, keby tam bola na šatách sama. Lodičkám by stačil trochu štýlovejší tvar a všetko by bolo presvedčivejšie.

Zdroj: Jan Zemiar

Lenka Rakárová, herečka a speváčka

Tento outfit má už pár rokov a nie je práve aktuálnym a za mňa ani úplne vhodným na premiéru do divadla. Ak by Lenka dala namiesto obtiahnutých nohavíc napríklad riasenú sukňu a ostatné by ponechala, bavili by sme sa teraz o niečom úplne inom. A ešte ubrať niekoľko doplnkov.

Zdroj: Jan Zemiar

Marek Fašiang a Tereza Bizíková, herec a modelka

Tereza by si mohla dovoliť oooveľa viac. Myslím štýlovosti a atraktívnosti. Toto je zbytočne usadlé a nudné. Marek veľmi sviežo, len tenisky by mali byť viac fashion a menej športové.

Zdroj: Jan Zemiar

Mirka Partlová a Ján Slezák, herci

Mirka skvelé. Farebné, zaujímavý strih, trendy doplnky, vizáž. Naozaj vydarené, nenásilné a prirodzené. Jano taká pohodička, v hesle „hlavne pohodlne".

Zdroj: Jan Zemiar

Patrik Vyskočil s partnerkou, herec

Vyzerajú tak nesmelo, ale je to mladícky sympatické. Patrik si tiež veľmi hlavu nepotrápil. Jeho partnerka zvolila pekný overal a obula si, na istotu, čierne lodičky. Mohla by skúsiť nabudúce sandále, možno v odtieňoch kovov, dodalo by jej to trochu sebavedomia. Siahla však po výrazných náušniciach, ktoré to vykryli.

Zdroj: Jan Zemiar

Simona Frantová, redaktorka

Elegantné oblečenie už tak samozrejme nevídame na takýchto akciách, a tak tento outfit trochu vynikol. Pôsobí luxusne a pôvabne. V tomto prípade tiež funguje biela na lodičkách i kabelke a nie je žiaduce to nejako „rozbíjať".

Zdroj: Jan Zemiar

Soňa Štefková, modelka

Soňa trochu ako v divadelnom kostýme. Stáva sa tak naozaj neprehliadnuteľnou. Doplnky zvolila primerané a nijako nerežú oči ako psychodelický vzor jej šiat.

Zdroj: Jan Zemiar

Vanda Gallo, cvičiteľka jogy a partnerka Fredyho Ayisi

Sexy ženské napriek farbe. Možno menej mohutné topánky by prospeli a tiež upravenejšie vlasy. No a posledným detailom by mohla byť štýlovejšia kabelka namiesto tejto „peňaženky".

Zdroj: Jan Zemiar

Vladislav Plevčík, herec

Módny outfit na chlapovi nevidíme často, a tak sa tešíme z tohto mladíckeho a štýlového počinu. Aspoň takto by sme radi vídali stále viac na takýchto akciách známych ľudí, ktorí majú šancu trochu inšpirovať zvyšok národa.

Zdroj: Jan Zemiar

Zuzana Vačková, herečka

Zuzana opäť veľmi sviežo a mladistvo. V tomto prípade sa mi páči tónová príbuznosť odtieňov šiat a kabelky, prináša to príjemné napätie. Dlhá retiazka s príveskom mohla byť masívnejšia alebo aj nebyť.