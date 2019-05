Sestra Celeste Buckingham je single: Toto je dôvod!

„Som single a som tomu fakt rada. Ja nie som človek, čo potrebuje vzťah. Nič proti tomu, keď sa to stáva, tak sa to stáva, ale nevyhľadávam to,“ uviedla v rozhovore. „Viem byť šťastná aj sama, som sama rada, ja som taká introvertka. Stačí mi, že mám rodinu, kamošov a mačku, to je pre mňa už naozaj dosť,“ dodala.

Ako sa pôvabná umelkyňa zároveň domnieva, na to, aby sa človek cítil vo vzťahu šťastný, sa musí tak či tak naučiť byť najprv šťastný sám so sebou. „Keď visíte na druhom človeku a cítite radosť len v závislosti od toho, či je ten človek s vami, je to problém. To je taká moja filozofia,“ vyjadrila sa. „Mnohé ženy si navyše podľa mňa myslia, že keď sú single a nemajú muža, je v nich niečo zlé, myslia si, že nie sú kompletné. Takéto zmýšľanie podľa mňa nie je správne. Je predsa veľa druhov lásky. Myslím si, že každá žena by sa mala naučiť byť najprv šťastná sama v sebe, aj keď nemá vzťah. Aj bez neho predsa môže byť spokojná,“ podotkla Carmel.

Aj napriek tomu, že má 21-ročná speváčka záľubu v samote a aktívne sa pohybuje v šoubiznise, si muži od nej podľa jej slov nedržia odstup. „Myslím, že toto nie sú dôvody, prečo som single. Vzťah nemám aj preto, že som sa len pred rokom sťahovala na Slovensko a zatiaľ tu nič nevzniklo, nemalo kedy. V Amerike to bolo zas úplne iné, tam som nebola nejako známa a mala som tam vzťahy len ako mladšia, také tínedžerské,“ prezradila sympatická tmavovláska, ktorá sa však i napriek tomu, že sa jej v tejto chvíli žiadny vzťah nečrtá, stále vo svojich piesňach inšpiruje láskou.

„Písať o láske mi ide asi najľahšie. Aj muži to robia, aj oni skladajú romantické pesničky. Je to taký trend, asi preto, že láska je jedna z najsilnejších emócií, aké poznáme. A dokonca si myslím, že sa mi písaním o nej uľavuje, cítim sa lepšie, keď to dávam zo seba von,“ usúdila Paradise.

Láska však nie je jediná téma, ktorá ju zaujíma. Písať skúša aj o duševnom a psychickom zdraví. „Teraz je veľa ľudí smutných, veľa ľudí má depresiu a v spoločnosti sa o tom nik veľmi nebaví. Je tam stále prítomná taká stigma, akoby sme sa o tom ani rozprávať nemohli. A možno by sme práve mali! Ľudia si často myslia, že keď máte depresiu, tak ste blázon alebo niečo také. Ja mám, naopak, veľa kamošov, ktorí ju mali alebo majú, aj ja sama som si depresiou prešla, dokonca som bola v Amerike kvôli tomu aj v nemocnici, takže o tom niečo viem a chcem písať o tom, ako to človek prežíva a podobne. Kedysi som si to držala ako tajomstvo, nikomu som to neprezradila, pretože som sa hanbila, no myslím, že s tým dnes veľa ľudí bojuje a nemali by sme sa báť o tom hovoriť. Je to normálna choroba a ľudia, ktorí ju na vlastnej koži nezažili, ťažko pochopia, čo taký človek s touto diagnózou prežíva. Zdraví ľudia tomu nerozumejú, často si to predstavujú úplne inak, než ako to v skutočnosti je, preto si myslím, že keby sme o tom hovorili a udržiavali nejaký dialóg, bolo by to vzájomné pochopenie v tomto smere oveľa väčšie,“ poznamenala Carmel.

„Rada by som čoskoro na túto tému vydala aj pesničku, už na nej pracujem, uvidíme, ako sa podarí. Je podľa mňa dôležité, aby tí ľudia, ktorí trpia depresiami, vedeli, že niekto pri nich stojí a že to bude oukej, že to nie je koniec sveta,“ uzavrela speváčka.