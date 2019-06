Nová vojna v šoubiznise: Drzý spevák si kopol do Celeste Buckingham...Takto mu naložil jej ex!

BRATISLAVA - V slovenskom šoubiznise už naozaj neexistuje takmer nikto, do koho sa ešte nestihol obuť kontroverzný Martin Jakubec (35). Spevák sa prostredníctvom svojich hejtov snaží udržať aspoň v akom-takom povedomí verejnosti, keďže on sám o sebe už naozaj skoro nikoho nezaujíma. Tentokrát však naozaj poriadne prepískol a... Fuuu, ten ho dobre zrušil!

Jakubec na slovenských celebritách nenecháva suchú ani nitku, no jeho ostré komentáre a urážky sú čoraz menej zaujímavé. Ani tie najnovšie by nikto neriešil, keďže je jasné, že je to iba Martinovo zúfalé volanie o pozornosť, pokiaľ by sa nepustil do Celeste Buckingham. Tá patrí k tomu najlepšiemu, čo na slovenskej hudobnej scéne máme a po tom, čo už vo svojom veku dokázala, je zároveň tou poslednou, o koho by si mal Martin obtierať ústa.

Martin Jakubec sa obul do speváčky Celeste Buckingham. Zdroj: Instagram

I tak sa však vyjadril na margo jej nedávneho rozchodu s Alešom Mlátilíkom a neodpustil si ani nechutné urážky jej postavy, hoci on sám má od atléta na míle ďaleko. „Aleš sa inšpiroval zrejme mnou. Tak isto som to urobil aj ja s Božankou. Nie len ženy púšťajú k vode chlapov, ale novým trendom je práve opak. Rada do života pre mužov: Nikdy si neberte mladé teliatko. Tobóž takýto kombajn, ak ste vy sám tenký klások,“ napísal na sociálnej sieti s tým, že Celeste podľa neho vyzerá ako 50-ročná žena po štyroch deťoch. Čo však zrejme nečakal, bolo to, že umelkyňu si zastane práve jej ex.

Aleš Mlátilík to Jakubcovi natrel, jeho slová však boli na úplne inej úrovni. Zdroj: Instagram

„Milý Martin. Sklamem vás, vami som sa neinšpiroval, ja si ženy vážim. A Celeste je jedna z tých, ktoré si budem vážiť najviac vôbec v celom živote,“ oponoval mu a ďalšími slovami mu uštedril poriadnu lekciu. Rovnako si však ani on neodpustil jednu uštipačnú poznámku, ktorou Jakubca poriadne zotrel. „Celeste by vám na vašu poznámku s úsmevom na tvári odpovedala, že ona sa späť do formy dostane kedykoľvek. Na rozdiel od vlasov na vašej hlave,“ zavtipkoval si Mlátilík a na záver Jakubcovi poprial všetko dobré.