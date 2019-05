Ďurianová nezvládla parkovanie: Zdemolovala auto známej tváre z Markízy!

Marianna Ďurianová momentálne pôsobí na obrazovkách RTVS ako moderátorka športovej relácie. Napriek tomu sa v utorok objavila na Markíze, kde predtým pôsobila 13 rokov v hlavnom spravodajstve.

Tentoraz si ju pozvali do relácie Dobre vedieť, kde súťažila proti bývalému hokejistovi Borisovi Valábikovi. A ako to už býva zvykom, diváci si mohli vypočuť aj rôzne historky. Tímový kolega Vladimír Kobielsky napríklad natrel blondínku, že s parkovaním jej to nie vždy ide na jednotku.

Zdroj: TV MARKÍZA

Keďže ju vyzval, aby sa pochválila sama, Marianna začala príbeh tým, ako jej pri parkovaní akosi zavadzalo iné auto a po skončení manévru zanechala majiteľovi svoje telefónne číslo. Potom sa rozprávania ujal Vlado: „Ja som tancoval v Let’s Dance a moja tanečnica Dominika mala odparkované auto. My sme prišli k tomu autu a to bolo z celej jednej strany oškreté, ale že kompletne. A tam bolo to telefónne číslo. Tak ja si hovorím, že toto zodvihne nejaký umastený zásobovač, ktorý nevedel, ponáhľal sa. Tak som vytočil to číslo...”

Keď sa herec predstavil, odpovedal mu vystrašený ženský hlások a dotyčná sa na oplátku predstavila ako Marianna Ďurianová. „Počúvaj, ty si nám zdemolovala auto!” zahlásil Kobielsky do telefónu. „Áno, ja viem,” odpovedala bojazlivo známa blondínka. Situáciu s autom tanečnice Dominiky Chrapekovej však nakoniec evidentne uspokojivo vyriešili, lebo dnes už sa na tejto príhode dobre zabávajú.