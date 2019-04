OTO 2019: Divoška Ďurianová, Kövešová ako z hororu a... Takto si Hudák kopol do Markízy!

O to prvé sa postaral moderátor večera Michal Hudák, ktorý si následne odniesol sošku za víťazstvo v kategórii zabávač aj absolútneho Ota. Len málokto však zrejme tušil, že okrem humoru a herectva má talent aj na niečo celkom iné. Keď začal spievať a strúhol si spoločné vystúpenie s Cimbal brothers, prítomní zostali doslova v šoku.

Skladbu zaspieval ako profík a náladu vyburcoval natoľko, že rozjašil aj moderátorku Mariannu Ďurianovú, ktorá sa rovno pred kamerami roztancovala. O blondínke je známe, že je veselá kopa a nemá problém nechať sa zlanáriť na akúkoľvek srandu, čo dokázala aj počas priameho prenosu. A veru, bola pri tom poriadne sexi!

Marianna Ďurianová sa počas prenosu takto odviazala. Zdroj: RTVS

Na začiatku však Michal jemne prestrelil. Jeho vstupy boli síce plné vtipných hlášok, no minimálne jednu si mohol odpustiť. Keď v úvode rozprával o novinkách tohto ročníka ankety, kopol si do zrejme najväčšieho tohtoročného neúspechu teleízie Markíza. „Skončíme skôr. Pravdaže, nie tak skoro ako Hypnoshow," vyhlásil, čo síce rozosmialo hostí i divákov, no markizákov to muselo pekne zamrzieť.

Víťazstvo v kategórii osobnosť televíznej publicistiky si na konto pripísala Kristína Kövešová. Tú ešte pred oznámením výsledku vytrápil kúzelník Richard Nedvěd, ktorý si na nej i jej kolegovi Patrikovi Hermanovi poriadne zgustol. Na tváre im nasadil masky obrovských úst a hoci je markizáčka poriadna kočka a na galavečere jej to skutočne seklo, vďaka umelej makete na chvíľu vyzerala ako bábika z hororu.

Kristína Kövešová a Patrik Herman vyzerali ako bábiky z hororového filmu. Zdroj: RTVS

Zdroj: RTVS

Zoznam víťazov ankety OTO za rok 2019

Hudobná skupina: IMT Smile

Osobnosť televíznej publicistiky: Kristína Kövešová

Moderátor/ka spravodajstva: Ľubomír Bajaník

Redaktor/ka spravodajstva: Veronika Cifrová Ostrihońová

Speváčka roka: Sima Martausová

Spevák roka: Kali

Moderátor/ka športu: Peter Varinský

Komentátor/ka športu: Marcel Merčiak

Moderátor/ka televíznych programov: Adela Vinczeová

Herec roka: Vladimír Kobielsky

Herečka roka: Zuzana Mauréry

Seriál roka: Oteckovia

Zábavný program roka: Inkognito

Zabávač: Michal Hudák

Program roka: Zem spieva

Sieň slávy: Juraj Jakubisko

ABSOLÚTNY OTO: Michal Hudák