Tajná svadba v slovenskom šoubiznise: Chceli to ututlať... Natrel ich Kali!

BRATISLAVA - Ďalší známy Slovák vlezie do chomúta. Obľúbený hudobník a dídžej Peter Pann sa ožení so svojou priateľkou Kristínou, s ktorou randí viac ako tri a pol roka. Svadbu sa snažili ututlať, no napokon ich natrel fotkou na Instagrame Kali (36). Prekvapujúci je aj dátum svadby. Koná sa totiž dnes!

Snažili sa utajiť dátum svadby a predsa ich bonzol kamarát a raper Kali. Peter Pann, s ktorým kouč markizáckej šou nahral nejednu skladbu, vlezie po vyše troch rokoch do chomúta. S Kristínou sú spolu od novembra 2015 a rozhodli sa, že svoju lásku spečatia v netradičný dátum. Ten mal ostať zrejme tajný, čomu nasvedčuje aj fotka svadobného oznámenia na profile nevesty, kde dátum zamaľovala.

Prezradil ich až dnes ráno Kali, ktorý na svoj instagramový profil pridal ich spoločnú fotku s veľavravným popisom. „Dnes si povedia áno títo dvaja naši ľudkovia. A ja vám chcem aj takto verejne popriať len to naj do života, nech sa vás zdravie a šťastie drží, nech vás láska neopustí a nech vám to vydrží minimálne navždy!“ poprial im to najlepšie raper, čím ich vlastne prezradil.

Dvojicu natrel ich kamarát, raper Kali. Zdroj: Instagram Kali

Neskôr pridal svadobné oznámenie na Instagram aj sám ženích, hoci kamoša už nepredbehol, a priznal, že sa skutočne dnes žení. „Dnes je deň D, keď si povieme svoje áno a ja sa už moc teším,“ napísal naradostený ženích. Dvojici srdečne blahoželáme.