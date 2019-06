Tajná svadba v našom šoubiznise?! TÍTO dvaja sú už vraj svoji!

BRATISLAVA - Zamilovaný pár hudobníkov sa už rok teší zo synčeka Markusa. Paulína Ištvancová a Martin Madej tvoria pár už nejaký ten rok. Podľa slov nežnej brunetky, ktorá je Slovákom známa zo speváckej súťaže Superstar, by však dvojica mala byť už zosobášená. Preriekla sa na sociálnej sieti?!

Pred rokom, 25. júna, sa z partnerov Paulíny Ištvancovej a detskej hviezdy Martina Madeja stali po prvý raz rodičia. Narodil sa im synček Markus. Pre všetkých bolo veľkým prekvapením, keď oznámili, že čakajú svojho prvého potomka, s ktorým len pred dvomi dňami oslavovali prvé narodeniny.

Na povrch však vyvstáva otázka, či sa dvojica stihla už aj zobrať. Nasvedčujú tomu Paulínine slová, ktoré napísala k jednej spoločnej fotografii na Instagrame, kde ju Martin kŕmi polievkou. „Môj starý je ale môj najväčší hrdina, pretože vďaka jeho pomoci môj žalúdok nevydával symfónie ešte ďalšiu hodinu. A moja nálada bola o 150 % lepšia. To je ale nepodstatné, pretože ja som bola hepy jak dva grepy, že mám takéto chlapa a že som najedená. Myslím si, že toto kŕmenie bolo oveľa šťastnejšie ako to pri svadobnom stole," zneli záhadné slová brunetky.

Paulína Ištvancová pridala fotografiu so záhadnými slovami. Zdroj: Instagram P.I.

Nás preto zaujímalo, či herec z markizáckych Susedov a sympatická speváčka a redaktorka vstúpili do manželstva. S otázkou sme sa obrátili priamo na Martina Madeja. „Žiaľ, nemôžem vám to potvrdiť, lebo sme sa zatiaľ nevzali. Aj keď v pláne to určite je," povedal pre topky.sk spevák. Zrejme tak Paulína spomínala len podobnú situáciu ako na fotografii zo svadby, kde boli ako hostia.