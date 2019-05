Slovenská herečka sa bude vydávať: Preboha, na svadbe 2000 ľudí?!

„Však sa vydávam len raz, dúfam, takže by som to chcela poriadne osláviť. Vo Vietname, odkiaľ pochádza môj otec, majú na svadbe obvykle aj dvetisíc ľudí, a to je jedna z tých menších. Berú to tam naozaj vo veľkom a mne sa to páči,“ povedala v rozhovore. „Môj priateľ je veľmi prispôsobivý, aj keď on by asi radšej menšiu svadbu... No, samozrejme, budeme brať na vedomie aj financie a investujeme do toho len toľko, koľko si budeme môcť dovoliť,“ poznamenala Dang Van.

O tom, kde sa zosobášia, zatiaľ s priateľom diskutujú. „Napadlo nám, že by sme sa mohli zosobášiť aj vo Vietname, no v tom prípade by sme tam nemohli mať celú rodinu, pretože letenky nie sú až také lacné a ja som v tomto veľmi tradičná - rodičia proste na tej svadbe musia byť. Na druhej strane si zas myslím, že mať taký vietnamský dokument o svadbe je veľká frajerina a my s priateľom máme veľkú záľubu v cestovaní a máme radi suveníry, všeličo si z ciest nosíme - minule sme si napríklad z Laosu priniesli dokument o tom, že nemáme maláriu,“ zasmiala sa. „Takže taký papier o sobáši vo Vietname by bol úžasný a s rodinou by sme to oslávili potom na Slovensku... Uvidíme,“ zamyslela sa mladá herečka.

Termín svadby zatiaľ stanovený nemajú, určite by sa však chceli zobrať už budúci rok. „Už som zasnúbená dva roky, nedávno sme kúpili aj byt, aby ma Braňo mohol cez ten prah preniesť už rovno do vlastného. Inak si zatiaľ užívame život, no povedali sme si, že budúci rok by sme už fakt mali, že už to proste musí byť,“ uviedla Dang Van.