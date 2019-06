Rebríček najbohatších ľudí sveta: Prvý hip-hopový miliardár... TOTO je on!

Majetok jeho manželky Beyoncé odhadujú na 335 miliónov dolárov (približne 300 miliónov eur), spoločne tak už niekoľko rokov prekračuje ich majetok výšku jednej miliardy dolárov. Štyridsaťdeväťročný Jay Z je podľa Forbes iba jedným z mála umelcov, ktorý sa stal miliardárom. Finančné podiely má napríklad v spoločnosti Uber, firmách so šampanským a koňakom alebo v streamovacej službe Tidal. Vlastní tiež umeleckú zbierku v približnej hodnote 50 miliónov dolárov (asi 45 miliónov eur).

Jay Z sa objavil na titulke najnovšieho vydania Forbes spolu s iným miliardárom Warrenom Buffetom. Tento legendárny investor videl na rapperovi niečo výnimočné už v roku 2010, keď o ňom pre magazín povedal: "Jay učí v oveľa väčšej triede, v akej ja kedy budem vyučovať. Pre mladú dospievajúcu osobu je on tým chlapíkom, od ktorého sa treba učiť".

Jay Z, vlastným menom Shawn Corey Carter, sa na hudobnej scéne pohybuje od 80. rokov minulého storočia. Debutoval však až v roku 1996, keď vydal album Reasonable Doubt. Ten je spolu s nahrávkami The Blueprint (2001) a The Black Album (2003) v rebríčku 500 najlepších albumov všetkých čias podľa magazínu Rolling Stone. V súčasnosti má na konte už trinásť sóloviek, dva spoločné albumy so spevákom R. Kellym a po jednom s rockovou kapelou Linkin Park a rapperom Kanyem Westom. V roku 2018 vydal spolu s manželkou Beyoncé spoločný album Everything Is Love. Nahrávku s deviatimi skladbami uviedli na trh pod menom The Carters. Okrem toho vydal viacero kompilácií a získal zatiaľ 21 cien Grammy. Vlani ho uviedli do Skladateľskej siene slávy.