Módne (s)hity z otváračky: Kanisová z luxusnej reklamy, nudná Bugárová a sexi retro Voštinárová!

Babsy Jagušák Heribanová, PR manažérka a módna stylistka

Veľmi trendy outfit. Oranžová je ťažká farba a mnohí sa jej vyhýbajú. Babsy šla do fungujúcej kombinácie s čiernou a krásne to vytiahla so zeleným opaskom, ktorí dodal úplne iný rozmer. Zvýraznené ramená, spomenutý opasok a sexi topánky vytvorili skvelú rovnicu, ktorej výsledok rozhodne potešil.

Zdroj: Jan Zemiar

Bruno Ciberej, moderátor

Pánska smartová klasika, ktorá funguje. Bruno volil pohodlné kusy a neutrálnu farebnú kombináciu. Je to taký štandard, i keď on si vie dovoliť predviesť aj viac.

Zdroj: Jan Zemiar

Dominika Grecová, Miss Slovensko 2018

Dominika si dala predĺžené trendy sako, ktoré dobre funguje s úzkymi džínsami. Viem si predstaviť aj krajšiu verziu denimu, ale nie je to nejaký bod úrazu v tomto prípade. Viac by som menil top, ktorý nemusel byť tak vysoko ku krku, ale skôr by sa tam pýtal pekný výstrih. Lodičky sú neškodné, rovnako ako aj doplnky.

Zdroj: Jan Zemiar

Erika Bugárová, moderátorka

Pekná nuda v Bratislave, ako sa hovorí. Taký outfit na nočnú vykrádačku alebo pre alter ego cat woman. Kabelka je asi najzaujímavejším kúskom, ale neviem, či by sa do nej zmestilo nejaké náradie.

Zdroj: Jan Zemiar

Jana Mutňanská, spisovateľka

Veľmi štýlový kostým so širokými nohavicami. Stále sa neteší prílišnej obľube, aj keď využitie by si vedel nájsť aj na našich ženách oveľa viac. Nenápadný top, výrazné náušnice, jemné sandále a kabelka sú akurátnymi spoločníkmi tohto ružového komba.

Zdroj: Jan Zemiar

Klaudia Voštinárová, manželka moderátora Vlada Voštinára

Opäť čierny outfit, ale tento mi príde sexi a hodný akcie. Je to trochu retro klasika, ale spoľahlivo zafungovala aj tu. Pekne doplnené zlatou, či už na výraznej spone opasku alebo na lodičkách. Znieslo by to ešte kompaktné náušnice, ktorá by štýlovo sadli k celku.

Zdroj: Jan Zemiar

Kristína Činčurová, Miss Slovensko 2016

Nie som si istý, či v tom zúrivo ružovom trenčkote strávila celú párty, ale asi mala aj riešenie pod ním. Takto je to určite osviežujúce, že nevidíme opäť total black. Čo sa mi nie veľmi páči, sú čižmy, tie mohli byť aj štýlovejšie a viac sexi. Takto sú také obyčajné do dažďa. Kabelka aspoň trochu robí hogo-fogo a prináša bodku výrazu.

Zdroj: Jan Zemiar

Kristína Kormútová, módna dizajnérka

Tak aspoň nejaký akcent, ktorému už neveľmi svedčí to sako. Tiež kabelku si viem predstaviť zaujímavejšiu. Aspoň topánky sú kúskom so štipkou názoru k ostatným, povedzme jednoducho obyčajnejším kúskom, ktorým ani veľká značka nedodá štýl.

Zdroj: Jan Zemiar

Martina Grešová, návrhárka a podnikateľka

Sexi šaty v marhuľovej dostali opäť upratanú čiernu ako svoju barličku. Je to však v poriadku, opasok je aspoň prínosom nejakého vzruchu do tohto outfitu. Ostatní parťáci v kompozícii sú už elegantnou klasikou, ktorá nesklame.

Zdroj: Jan Zemiar

Michaela Čobejová, herečka

Michaela predviedla sofistikovanejšiu verziu total black outfitu. Kúsky s dizajnérskym feelingom a všetko s jasným výrazom v tomto celku poskladané dodáva sebavedomý výraz. Myslím, že tvar okuliarov úplne Michaele nesedí, ale je to možno len zlým uhlom fotografie.

Zdroj: Jan Zemiar

Milena Minichová, herečka

Milka kombinovala romantiku s dračicou a nejako sa tie hranice dostatočne nevyrysovali. Šaty mali byť jednoznačne zapnuté všetkými gombíkmi a keby ste aj chceli nechať niečo odopnuté, tak skôr posledný spodný gombík. Čižmy a kabelka hrajú a ladia, už pre mňa nemuseli byť pančuchy takto dopovedajúce a mohli nechať väčšie sólo pre čižmy. Kabelka je štýlovka a sadla správne na svoje miesto.

Zdroj: Jan Zemiar

Zuzana Barková, módna blogerka

Tak predsa aj iné farby poznáme. Opäť použité predĺžené sako, tentokrát v úlohe šiat – prirodzene vytvarované opaskom, s ktorým fungujú aj čižmy. Netreba sa báť a zafungovali by aj sexy lodičky. Kabelka je tiež oslobodená od zbytočného ladenia a je príjemným osviežením tohto outfitu.

Zdroj: Jan Zemiar

Zuzana Kanisová, módna stylistka

Zuzanu často nevidíme v takejto romantike. Na mňa pôsobí ako z luxusnej reklamy. Príjemne kontrastné topánky k nežnejšej atmosfére šiat bodujú. Zjednotenie v podobe pančúch zjednotilo celý výraz a Zuzana vyzerá veľmi žensky a spoločensky.