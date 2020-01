Slovenská herečka pripravuje debutový album: Predstaví sa na ňom v neobvyklej polohe

„S Eugenom sa poznáme už dlho, máme rovnaký feeling na hudbu, mindset, ciele, názory - v hudbe či v živote, v podstate sme takí karmickí súrodenci. On pozná moju rodinu, ja zas jeho, vzájomne sa podporujeme a pomáhame si. Som rada, že sa takto máme. A áno, teraz spolu pracujeme na mojom debutovom albume, kde sa po prvý raz v živote predstavím ako speváčka. Mali sme chvíľu pauzu, obaja sme museli dokončiť rozrobené projekty, no teraz už naplno pokračujeme. Mám z toho veľkú radosť, je to taký môj dosiaľ nesplnený sen! Okrem spevu píšem aj texty jednotlivých piesní a s Eugenom tvoríme a konzultujeme každú notu. On je zatiaľ vo všetkom presne podľa môjho gusta a presne vie, čo sa mi páči, hodí a spieva dobre. A teším sa aj z toho, že budem mať možnosť spolupracovať so špičkovými muzikantmi,“ vyznala sa v rozhovore sympatická brunetka, ktorá by sa mala čoskoro objaviť na plátnach kín po boku Milana Ondríka vo filme Generál.

V snímke, ktorá vzniká pod režisérskou taktovkou Francúza Jérôma Cornuaua, stvárni Štefánikovu matku Albertinu. „Máme ešte dotáčať nejaké záverečné scény a potom nám už zostáva len čakať na premiéru... Albertinu milujem. Je mi tak blízka, tou starostlivosťou, rozhľadom, vnímavosťou a láskou, ktorú v sebe má... Nevravím, že som ako ona, len ju teraz tak žijem a páči sa mi to... Mala so Štefánikom výnimočne silný, emocionálny vzťah plný úprimnosti a pravdivosti. A myslím, že nám to s Milanom pred kamerou funguje. Celý ten proces nakrúcania, aj tie prípravy naň vrátane maskovania sú magické, aj keď miestami trochu náročné. Ja osobne som schopná sa vďaka našim maskérom zmeniť z 36-ročnej osôbky na 63-ročnú matku. Trvá to presne tri hodiny a sedem minút a myslím, že výsledok stojí za to. Nechajte sa prekvapiť,“ podotkla Bielovič.

„Bude mi za Albertinou a za tým všetkým veľmi smutno, no musím to potom vypustiť a ponechať si to len ako spomienku, aby mohlo prísť niečo nové. Koncom marca by som zároveň mala nakrúcať kriminálny seriál pre TV JOJ. Viac prezradiť nemôžem, asi iba toľko, že sa na ten projekt fakt teším,“ uviedla herečka.

Rok 2020 je podľa Bielovič od začiatku čarovný. „Už len to samotné číslo je magické a 20. februára budem mať dokonca meniny! Krásny dátum,“ zasmiala sa. „Uvidíme teda, čo tento rok prinesie. Január je zatiaľ veľmi pozitívny, pokračujem v posilňovaní a cvičení jogy, začala som so štúdiom španielčiny a tak trochu teraz lietam v oblakoch,“ priznala s úsmevom. „Každý rok v podstate prináša niečo nové, zmena je jediná platná konštanta v živote,“ usúdila herečka. „Ja sa tento rok chystám trošku viac cestovať. Koncom roka ma čaká asi najvzrušujúcejšia cesta v mojom živote, chcem ísť do Čile! Veľmi sa na to teším, je to nádherná krajina,“ uzavrela.