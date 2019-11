Nepoučiteľný hudobník v rukách polície: Za TOTO skončil vo väzení!

Nemenovaný policajný zdroj uviedol, že 40-ročný interpret mal pri sebe dva gramy kokaínu a v čase príchodu polície bol pod vplyvom drog a alkoholu. Hovorca parížskej prokuratúry takisto potvrdil, že muzikant, ktorý má bohatú drogovú minulosť, je vo väzbe a čelí obvineniam pre držbu drog.

Hudobník, spisovateľ, herec, básnik a maliar Peter "Pete" Daniell Doherty sa preslávil v kapele The Libertines, ktorá vznikla v roku 1997. Debutový album Up The Bracket vydali v októbri 2002. O dva roky neskôr nasledovala eponymná štúdiovka, s ktorou dobyli britský albumový rebríček. Z nahrávky pochádzajú single Can't Stand Me Now a What Became Of The Likely Lads.

Na konte majú tiež tretí radový album Anthems for Doomed Youth (2015), výberovku Time For Heroes - The Best Of The Libertines (2007) či štyri EP nahrávky. Okrem iného vydal aj štúdiovky Down in Albion (2005), Shotter's Nation (2007) a Sequel to the Prequel (2013) s formáciou Babyshambles. V roku 2009 uviedol na trh sólovku Grace/Wastelands, ktorá obsahuje napríklad singel The Last of the English Roses a v roku 2016 ponúkol druhú nahrávku Hamburg Demonstrations. S formáciou Peter Doherty and the Puta Madres vydal tento rok eponymný album.