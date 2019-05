FOTO Pikošky zo svadby Jasminy a Rytmusa: Špeciálne menu, luxusná pozvánka, topánky s menom a... Takto sa bude nevesta volať!

PEZINOK - V sobotu prežili Jasmina Alagič (29) a Patrik "Rytmus" Vrbovský svoj veľkolepý deň. Snúbenci si pred oltárom povedali áno a v priestoroch pezinského zámočku potom v kruhu približne 100 najbližších oslávili oficiálne spečatenie svojej lásky. A ako to tam vyzeralo? Topky.sk vám prinášajú exkluzívne pikošky z luxusnej žúrky!

Novomanželia si svojich hostí uctili vo veľkom štýle. Prítomných určite potešilo exkluzívne menu, ktoré sa skladalo z vyberaných vín, drahého alkoholu a v neposlednom rade aj prvotriednych jedál. Do rúk sa nám dostal jedálny lístok zo svadobnej hostiny a je zrejmé, že Jasmina s Rytmusom bruškám svadobčanov poriadne ulahodili.

Ako sa nám podarilo zistiť, jediným obmedzením, vzhľadom na vierovyznanie nevestinej rodiny, bola absencia bravčového mäsa. Hostia si však namiesto toho pochutili na grilovanej foie gras, hovädzom filete či polievke z kohúta.

Pozvánka na svadbu vyzerala rovnako luxusne - vytlačená zlatým písmom na bielom papieri, dvojica si dokonca nechala vyrobiť erb tvorených z iniciálov ich krstných mien. „Hoci sa to udialo nečakane, možno práve preto sme tak veľmi vďační jeden za druhého. A vlastne už aj na tretieho,“ napísali partneri k oznámeniu kde a kedy si povedia svoje áno.

Zaujímavosťou je, že tehotná nevesta si na svoj veľký deň zaobstarala rovno dvoje topánky. Jeden pár k svadobným šatám, druhý k tým popolnočným. Tie prvé mali hrubý nizučký podpätok, druhé žiadny. Okrem pohodlia Jasminu potešil ešte jeden skutočne výnimočný detail. Oboje topánky boli známou zahraničnou značkou vyrobené špeciálne pre ňu, keďže na podrážkach sa nachádzalo jej meno.

No a keď sme pri mene, otázkou, samozrejme, bolo aj to, ako sa šťastná mladomanželka bude po svadbe volať. Nie je totiž ničím výnimočným, že dnešné moderné nevesty si ponechávajú svoje pôvodné priezviská. Jasmina tak ale neurobila a prijala meno svojho manžela. Ponechala si však aj to svoje dievčenské. Rytmusova milovaná bude odteraz oficiálne označovaná ako Jasmina Vrbovská Alagič.

