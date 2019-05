Jasmina a Rytmus zdúchli zo Slovenska: TOTO má byť svadobná cesta?

Hoci ich výlet mohol vyzerať ako svadobná cesta, zrejme to tak nebude. Dôvodom odletu do Paríža je koncert speváka Briana McKnighta, ktorý je obľúbeným interpretom prominentného páru a na jeho pieseň dokonca tancovali aj svoj prvý manželský tanec. Aj to zrejme bude dôvodom, prečo sa Jasmina rozhodla svoju polovičku prekvapiť a tento zážitok Patrikovi venovala ako svadobný dar.

Aktuálne novomanželia už majú koncert za sebou a na sociálnych sieťach sa pochválili aj romantickými zábermi. Okrem vystúpenia obľúbeného speváka si, samozrejme, vychutnali aj pravú francúzsku kuchyňu – Balkánka dokonca svoju polovičku nahovorila aj na to, aby ochutnal slimáky či žabie stehienka. To bola pre rapera zjavne novinka.

vyhlásil, keď sa ho Jasmina pýtala, či sa na svoje jedlo teší. Tak nech si párik po svadobnom zhone aspoň na chvíľu užije pokoj a čas len pre seba. Už onedlho ich čaká ďalší veľký deň a na svet sa vypýta ich prvý spoločný potomok a, ako je známe, bábätká vedia dať rodičom poriadne zabrať a na relax veľa času nezostane.