Tvrdá rana pre čerstvého ženáča Rytmusa: Bola to šaškáreň!

Posledný rok bol v živote rapera Rytmusa poriadne búrlivý. Okrem toho, že našiel svoju životnú lásku, stihol ju požiadať o ruku, splodiť syna a v sobotu sa aj oženiť, pripravoval sa niekoľko týždňov na boxerský zápas v ringu s českým raperom Marpom. Do prípravy vkladal množstvo energie a obrovská reklama spoločne s dvomi silnými menami česko-slovenskej hip-hopovej scény spôsobila, že v decembri bola O2 aréna vypredaná.

V decembri Rytmus a Marpo vypredali pražskú O2 arénu. Zdroj: Instagram P.V.

Tisíce fanúšikov sa prišli pozrieť na dlho očakávaný zápas Rytmusa s Marpom. Hoci napokon Slovák prehral, všetci mu „dávali palec hore“, aký je bojovník. Český raper je totiž bývalý profesionálny thaiboxer, a tak bolo v podstate vopred jasné, ako celý zápas dopadne.

Pre jeho dnes už manželku bol však doslova hrdinom. „Som najšťastnejšia žena na svete a tak veľmi hrdá, že to slovami neopíšem. V tejto chvíli všetci priaznivci aj hejteri sa zhodujú v jednom: že si neuveriteľný BOJOVNÍK! Zápas dopadol výborne a priznám sa, že minimálne ja za seba môžem povedať, že po tomto všetkom naozaj takého frajera, ako si Ty, nepoznám,“ napísala po zápase Jasmina na sociálnu sieť Instagram.

Vrbovskému sa snaha uprieť nedá, ale je tu jedno ALE! Po prvý raz od onoho spomínaného zápasu v ringu prehovoril Rytmusov súper, Otakar Petřina alias Marpo. Celý zápas, ktorý skončil po druhom kole, bol pre neho, ako bývalého profesionála, čistá fraška. „Už nechcem robiť nejakú podobnú šaškáreň ako s Rytmusom, že budem boxovať so všetkými spevákmi alebo rapermi. Zaujímala by ma reálna výzva, kde ja by som bol outsider a mohol by som si siahnuť na dno,“ povedal Marpo v rádiu Evropa 2.

Marpo považuje Rytmusa za outsidera. Zdroj: XFN

Jasne tak dal svojím postojom najavo, že i keď mal čerstvý ženáč prísne tréningy a režim, predsa len je stále outsider, a teda žiadna výzva pre Marpa. Koniec koncov, celý ich zápas, hoci vypredaný, označila aj verejnosť za obyčajné a trápne divadlo, kde si slovenský „king of pop“ potreboval niečo dokazovať. Radšej nech ostane pri svojich repíkoch a zlatokopkách, odkazovali mu ľudia na sociálnych sieťach.

Marpo to povedal na rovinu. Pre neho je výzva boxerský zápas so skutočným bojovníkom. Rád by si strihol boj s Karlosom Vémolom. Práve on ho na spomínanom decembrovom zápase so Slovákom vyzval, no následne z toho vycúval. „Ja pre ten zápas stále som, jeho postoj podľa mňa stojí za hovno. Ja to vezmem okamžite!“ vyjadril sa Marpo pre Očko. Vémola sa však momentálne pripravuje na zápas storočia s Attilom Véghom. Otakar Petřina si tak musí počkať a zrejme sa uspokojiť len s outsidermi, ako je Rytmus.