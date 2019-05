Karin Haydu priznala hriechy z mladosti: Odkedy som mama, to už ale nerobím!

„Ja som bola taká divoška, mala som napríklad rada adrenalínovú rýchlu jazdu. Odkedy som mama, už to nerobím, idem radšej na profesionálny okruh a vybúrim sa tam, nie na cestnej premávke... A mám pocit, že som aj omnoho tolerantnejšia a trpezlivejšia. Predtým som taká trpezlivá nebola,“ zamyslela sa sympatická herečka v rozhovore.

Stredobodom herečkinho vesmíru je už viac ako pätnásť rokov dcéra Vanesska. „Veľmi si vážim, že mi bolo dopriate okrem toho, že som žena, stať sa aj matkou. Nie všetkým ženám to totiž bolo dopriate a tá materinská láska je skutočne najsilnejšia na svete. Nič ju neprekoná,“ poznamenala atraktívna tmavovláska, ktorá v súčasnosti účinkuje v ôsmich inscenáciách na doskách divadiel Aréna a La Komika, pripravuje sa na blížiacu sa premiéru komédie Milenec v Teatro Wüstenrot a pravidelne moderuje zábavný mesačník Slovenského rozhlasu Pichli vidly.

Napriek veľkému vyťaženiu si však uvedomuje, že sa o seba musí starať a mala by si popri práci dopriať i pravidelný oddych. „Iba ten, kto má rád sám seba, dokáže mať naozaj rád aj druhých. A ako matka by som mala myslieť na seba ešte o to viac, mala by som dbať na to, aby som bola zdravá a šťastná, pretože to všetko sa potom logicky prenáša na dieťa. Keď budem zdravá a silná a bude sa mi dariť, bude sa mať dobre aj moje dieťa,“ skonštatovala herečka.