Ťažké chvíle Karin Haydu: Jedno vyšetrenie za druhým... Strach z rakoviny!

BRATISLAVA - Rakovina je to, s čím nechce bojovať nikto z nás. Najlepšie by bolo, keby sme ani nemuseli poznať nikoho, kto už s ňou má dočinenia. A predsa je tu a dotýka sa nielen bežných "smrteľníkov", ale aj známych tvárí. Výnimkou nie je ani ostrieľaná Karin Haydu (42), ktorá absolvovala nejedno vyšetrenie, a to kvôli strachu z rakoviny!

Niet človeka, ktorý by sa s rakovinou nikdy v živote nestretol. Nech je to vlastná skúsenosť a boj s ňou, alebo poznáte niekoho, kto ňou trpí, či prípadne len čítate množstvo informácií o prevencii a boji. Rakovinu netreba brať na ľahkú váhu, no ani sa jej zľaknúť. A to najmä v prípade žien a rakoviny prsníka, kedy nás zväzujú obavy, že by sme o jeden mohli prísť. Radšej o jeden, ako o život.

Rešpekt a strach z rakoviny má aj obľúbená herečka Karin Haydu, ktorá sa stala ambasádorkou boja proti rakovine prsníka. Už roky podporuje túto myšlienku, a tak bolo logické, že práve ona sa pridala k ďalším známym tváram,prezradila nám herečka, ktorá už niekoľko rokov pochoduje za zdravé prsia.

Sama si uvedomuje, aká je prevencia dôležitá, či už ide o zuby, vyšetrenia krvi či gynekologické ošetrenia. „Ako pán doktor Bella povedal, každoročne u nás zomiera na toto ochorenie, konkrétne na rakovinu prsníkov, každá tretia-štvrtá žena a v Európskej únii každá siedma-ôsma. Tá prevencia u nás zlyháva. To je veľmi dôležité. A týmto by som chcela apelovať na všetky ženy, aby nezanedbávali prevenciu," vyzvala ženy Karin. K starostlivosti o zdravie vedie aj svoju dcéru Vanesu.

Na prevencii si dáva záležať. Mnohí ľudia razia názor, že radšej neísť k doktorovi, ako by mal niečo nájsť. A to je podľa Karin chyba. Ak sa totiž choroba podchytí v počiatočnom štádiu, a najmä ak ide o rakovinu prsníka, je takmer 100 %-ná šanca na vyliečenie. „Už v deň svojich štyridsiatych narodenín som absolvovala mamografické vyšetrenie, odkedy sa to odporúča," povedala nám brunetka, ktorá tiež pred vyšetreniami prežíva obavy a ťažké chvíle s pocitom, či bude všetko v poriadku. Pravidelne si však ako darca dáva kontrolovať aj krv, aby sa uistila, že všetko je v najlepšom poriadku.

Karin Haydu sa stala ambasádorkou pochodu za zdravé prsia. Aj týmto chce apelovať na ženy, aby prevenciu nezanedbávali. Zdroj: AVON